Как будет назначаться пенсия гражданину России с видом на жительство в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе отчетной встречи с населением министру труда и социальной защиты населения поступил вопрос о том, как будет назначаться пенсия гражданину России, если он получит вид на жительство в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Между Россией и Казахстаном есть соглашение в рамках СНГ, где отдельно регулируется вопрос пенсионного обеспечения. Если человек меняет вид на жительство в той стране, куда он переселяется, будет назначаться по их законодательству. То есть, если из России переезжает в Казахстан, тогда выплата пенсии приостанавливается в России и будет назначаться по законодательству нашей страны», - ответил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

Ранее он комментировал, как производится оплата труда при совпадении ночного времени работы с праздничным днем.

«По трудовому законодательству работодатель обязан отдельно учитывать время, то есть сверхурочную работу, ночное время, выходные и праздничные дни. По закону, когда работник попадает в эти дни, значит, ему должна выплачиваться зарплата в полуторном размере (0,5). Но, если праздничный день совпадает с работой в ночное время, ведется учет раздельно, оплата должна производиться в двойном размере, то есть, по каждому отдельно должна добавляться по 0,5 ставке», - пояснил министр труда.