Как будет меняться дизайн столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Архитектурный и эстетический облик столицы прописан в дизайн-коде города. Об этом на брифинге в СЦК заявил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.

По его словам, дизайн-код представляет собой ряд правил и рекомендаций в целях формирования стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды.

Разработать дизайн-код города на совещании по дальнейшему развитию столицы поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Дизайн-код ориентирован на фасадные элементы зданий, сооружений и улично-дорожное пространство. Предусмотрена корректировка существующего положения улично-дорожной сети от фасадной части застройки с учетом малых архитектурных форм, благоустройства, применения отделочных материалов, цветовых решений, габаритов рекламных конструкций. Помимо этого, правила дизайн-кода регламентируют детали застройки пространств города. Главная задача дизайн-кода - создание общественных пространств и формирование комфортного города для людей», - сказал А. Кульгинов.

Аким также добавил, что осуществлена классификация уличного пространства на 4 класса: магистральная улица городского значения непрерывного движения, регулируемого движения, магистральная улица районного значения и улица местного значения.

Было отмечено, что из-за отсутствия четкого разделения движения транспорта и пешеходов, тротуары часто оказываются чрезмерно загружены, в дизайн-коде предусмотрено четкое разделение пешеходных, велосипедных зон, уличных кафе, общественных пространств и озеленения. Для каждой зоны определены свои элементы благоустройства: покрытия, озеленения, освещения, размещение уличной мебели, остановочных павильонов.

Кроме того, разработаны правила размещения рекламных вывесок и установок, а также размещение кондиционеров на фасадах зданиях. Отмечается, дизайн-код улучшит облик города и повысит туристическую привлекательность.