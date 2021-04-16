Как будет меняться биржевая торговля, рассказали в Минторге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации поручения Главы государства, данного в Послании от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», Министерством торговли и интеграции РК разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития и совершенствования биржевой торговли», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства торговли и интеграции РК.

Как разъяснил руководитель управления биржевой торговли Минторговли Максат Турсынбеков, проект закона предусматривает развитие бирж по трем основным направлениям:

«Во-первых, увеличиваются требования к прозрачности товарных бирж. Во-вторых, сделана серьезная попытка для того, чтобы изменить ситуацию и создать действительно конкурентную среду и новые условия для развития биржевой торговли. И, в-третьих, ставится задача по увеличению объемов биржевой торговли».

Если подробней, то по первому направлению М. Турсынбеков дополнил, что это означает следующие мероприятия: увеличение уставного капитала; утверждение единых правил биржевой торговли; введение двухуровневой системы товарных бирж; установление требований по финансовой устойчивости товарных бирж и участников биржевой торговли.

«В рамках второго направления предусмотрен свой ряд мер. Это, к примеру, то, что для биржевых брокеров и дилеров товаров будет установлена единая аккредитация с одновременной отменой запрета на их участие в нескольких товарных биржах. Также предусмотрен доступ клиентов к участию в биржевых торгах в качестве разовых посетителей без посредников. Учитывается разделение товаров и торгов по секциям. И, кроме того, уполномоченный орган будет наделен полномочиями по установлению максимального размера лота в одной торговой сессии», - рассказал представитель Минторга.

Третье направление, также пояснили в МТИ, допускает возможность установления дифференцированных ставок в зависимости от вида секции и объёма совершенных сделок, и внедряется инструмент страхования как заключения самих сделок на бирже, так и исполнения договоров.

Внесение всех этих дополнений в законодательство, считают в департаменте внутренней торговли МТИ – в структуре, которая разрабатывает проект, сделает более доступной и увеличит объемы биржевой торговли. В числе важных преимуществ – будет создана возможность для установления «естественных» цен и привлечения новых партнеров, что, несомненно, отразится на росте уровня конкуренции. К числу немаловажных аргументов для формирования устойчивой биржевой сферы относится и прозрачность биржевых сделок, что также учтено в проекте.

Что касается процедурных моментов, то 27 февраля 2021 года согласованный с заинтересованными государственными органами и организациями проект закона был внесен в Канцелярию Премьер-Министра РК, а 17 марта 2021 года КПМ направила проект в Администрацию Президента. Далее, согласно законодательным правилам, проект закона будет внесен в Парламент РК.