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Как будет финансироваться Дорожная карта занятости, рассказал Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Мая 2021, 10:20
Как будет финансироваться Дорожная карта занятости, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о ходе реализации Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация Дорожной карты занятости показала свою высокую эффективность по обеспечению рабочими местами и улучшению благосостояние народа. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева были приняты меры по расширению программы Дорожной карты занятости», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Поэтому, по его словам, в текущем году в рамках исполнения Дорожной карты будет уделено особое внимание созданию постоянных рабочих мест через реализацию инфраструктурных проектов, развитию предпринимательства и аграрного сектора.

«В том числе в регионах будут реализованы на 127,5 млрд тенге инфраструктурных проектов, направленных на строительство и ремонт дорог, медицинских и образовательных организаций. Через микрофинансовые организации с участием палаты «Атамекен» и акиматов планируется профинансировать бизнес-проекты на 22,5 млрд тенге», - отметил Премьер.

«На развитие предпринимательства в регионах будет направлено 50 млрд тенге. На финансирование инвестиционных проектов агропромышленного комплекса планируется направить через «Байтерек» 100 млрд тенге», - заключил А. Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Занятость  
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