Как борются с перекупщиками угля в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В акимате Астаны рассказали о том, как проводится борьба с перекупщиками угля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с ДАРЕМ была выявлена торговая точка, где цена составляла 16 500 тенге за тонну марки Шубаркуль при фиксированной от 13 500 до 14 500 тенге. Идет разбирательство. По другим основным 8 точкам реализации цены стабильно держатся», - рассказал начальник отдела управления топливно-энергетических ресурсов и коммунального хозяйства Максат Исмагулов.

Он также рассказал, как выявляют перекупщиков угля.

«У нас есть мобильная группа которая совершает рейды по точкам продаж и сами продавцы рассказывают о перекупщиках, ведь они по несколько раз в день приезжают. Напряжение на рынке создается еще и тем, что жители близлежащих поселков покупают большой объем топлива», - объяснил эксперт.

Он рассказал, сколько штрафов было выписано перекупщикам.

«За прошлый отопительный сезон было применено штрафных санкции за завышение цен на уголь около на 24 млн тенге. В этом году выявили пока только одну точку, по ней сейчас работает ДАРЕМ», - заключил М. Исмагулов.

Напомним, ранее в акимате Астаны озвучили цены на уголь.