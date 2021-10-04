Как борются с незаконным оборотом наркотиков в столичных колониях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профилактика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы - это предупреждение противоправных проявлений, а также комплекс мер, направленных на выявление, ограничение и устранение факторов наркопреступности в целом. Какая работа проводится в столичных учреждениях, рассказал исполняющий обязанности начальника Департамента УИС по Нур-Султану, полковник юстиции Даулет Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Даулет Борамбекович, какая работа проводится в столичных учреждениях уголовно-исполнительной системы по профилактике употребления и распространения наркотиков среди осужденных?

- Осужденные, склонные к употреблению, сбыту или приобретению наркотических средств и психотропных веществ, ставятся на профилактический учет как склонные к употреблению наркотиков. Уже с первых дней пребывания осужденного в местах лишения свободы службы учреждений, при изучении личности осужденного, материалов личного дела выявляют лиц, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ.

В отношении этих лиц проводится целенаправленная профилактика, а именно своевременное выявление и устранение причин и условий, порождающих возможность употреблять наркотические средства и психотропные вещества. Общие профилактические меры, такие как лекции, беседы. При проведении бесед с осужденным основной уклон делается на разъяснение того, что употребление наркотиков является не только злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания, но и может лишить их возможности условно-досрочного освобождения, а в некоторых случаях и повлечь за собой уголовную ответственность.

При профилактике употребления наркотиков акцентируется особое внимание на появлении и развитии у осужденных интереса к учебе, приобретению специальности, принимаются все необходимые меры к вовлечению их в общеобразовательные и профессионально-технические учебные заведения. При этом большое значение придается нравственному и физическому воспитанию.

Кроме того, проводятся мероприятия по задержанию лиц во время проноса на территорию учреждений или сбыта осужденным наркотических средств или психотропных веществ. В борьбе с доставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ важная роль принадлежит мерам оперативно-режимного характера. Их усиление является одним из непременных условий профилактики наркомании в учреждениях.

Производится обязательный досмотр посылок, бандеролей и передач, а также одежды и вещей граждан, прибывших к лицам, содержащимся в местах лишения свободы, на длительные свидания, тщательный досмотр всех видов транспорта и грузов, доставляемых в учреждения, организовываются внезапные обысковые мероприятия осужденных и осмотр помещений, в которых они проживают, ежечасные обходы вдоль ограждения учреждений.

- Расскажите, сколько фактов проноса наркотиков вам удалось предотвратить? Какие виды наркотиков в основном пытаются доставить осужденным?

- Всего за истекший период зафиксировано 18 фактов попыток проноса наркотических веществ, из них в учреждение ЕЦ-166/5 (колония особого режима) -11 фактов, в учреждение ЕЦ-166/10 (колония поселения) - шесть фактов и в учреждение ЕЦ-166/1 (следственный изолятор) - один факт. Несмотря на предупреждение администрации учреждения о недопущении передачи запрещенных предметов, посетители стараются проносить запрещенные предметы самыми ухищренными способами.

Так, сотрудниками учреждения ЕЦ-166/10 (колония-поселения) Департамента УИС по Нур-Султану пресечено несколько фактов проноса наркотических средств. К примеру, при досмотре передачи гражданина М., которая предназначалась одному из осужденных, отбывающему наказание в данном учреждении, внутри запечатанной пачки конфет обнаружен и бумажный сверток, в котором находилась высушенная марихуана общим весом 10,62 грамма. Таким же способом гражданка К. пыталась в пластмассовых банках картофельного пюре быстрого приготовления передать осужденному гашиш общим весом 101,38 грамма.

Учитывая, что данное учреждение относится к учреждению с минимальным видом безопасности, осужденные вправе передвигаться за пределами учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы. По возвращении с рабочих объектов они пытаются пронести запрещенные предметы ухищренными способами. Так, по прибытии с рабочего объекта у осужденного И. в ходе обыска обнаружено в нижнем белье и изъято два полиэтиленовых свертка с серо-зеленым веществом со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это смола каннабиса общим весом 18,3 грамма. Аналогичным способом осужденный К. пытался пронести на территорию учреждения гашиш весом 2,23 грамма. По всем фактам попытки проноса наркотических средств возбуждены уголовные дела по статьям 296 и 297 УК РК.

- Даулет Борамбекович, что все-таки нужно предпринять, чтобы такие факты впредь не повторялись в местах лишения свободы?

- Необходимо знать, что в учреждениях действует режим – установленный законом порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий исполнение осужденными возложенных на них обязанностей. Осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи и предметы, в том числе наркотические средства и психотропные вещества. Родственникам и иным лицам, прибывающим на свидания, запрещено проносить указанные вещи и предметы на территорию колонии, а также направлять осужденным в посылках, передачах и бандеролях. Доставка наркотиков в учреждение квалифицируется как сбыт, то есть является одним из наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний, которое наказывается лишением свободы. Это, прежде всего, должно заставить задуматься отдельных граждан, которые по просьбе своих знакомых, при том малознакомых, за денежное вознаграждение готовы перебросить через заграждение колонии какой-то предмет, не зная даже, что там наркотические средства; водителей транспортных грузовых средств, пропускаемых внутрь колонии в связи с производственной необходимостью.

Родственники осужденных, пытающиеся передать своим родным наркотики, подвергают их дополнительному привлечению к уголовной ответственности.