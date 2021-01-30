Как борются с нарушителями карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 января при вечернем обходе мониторинговая группа столицы из числа сотрудников районных акиматов и ДП проверили очередные объекты МСБ на соблюдение карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Жители столицы и субъекты МСБ продолжают нарушать карантин.

В Есильском районе при мониторинговых проверках выявлены факты нарушения режима работы следующими заведениями: кафе «Шашлычный двор», ресторан Rabiya, ресто-бар CENTRAL, гриль-бар Cabera. В отношении нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

С 1 января 2021 года из охваченных мониторинговыми группами объектов нарушили ограничительные и карантинные меры 16% объектов. Остальные соблюдают предписания властей.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, все объекты общественного питания должны работать только до 20:00 часов. Нарушителям грозит штраф. Бизнесменам придется заплатить больше 600 тысяч, гостям – более 87 тысяч тенге.

Так, на сегодня судом приостановлена деятельность и наложены административные штрафы на 12 общественных заведений: караоке-бар «Жаным сол», ночной клуб «Алания» (по ул. Манаса, 9/1), караоке - бар Tequila, ресторан «Золото», лаундж-бар Echo, лаундж бар «Сторис», компьютерный клуб Raspawn, батутный парк «Kango», лаундж бар Abba, ресторан-караоке GINZA, магазин «Табыс».

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.