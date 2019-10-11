Как борются с нарушениями ПДД в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За первый день ОПМ «Автобус» в Акмолинской области выявлено 71 нарушение ПДД, допущенное водителями общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, на территории с 10 по 17 октября проходит республиканского профилактического мероприятия «Автобус».

«В первый день проведения профилактического мероприятия задействовано 467 сотрудников, в том числе 263 сотрудников строевых подразделений патрульной полиции и 40 участковых инспекторов полиции. Созданы мобильные группы из числа представителей управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате области и РГУ «Инспекция транспортного контроля», по выявлению возможных скрытых маршрутов передвижения автотранспорта, при этом особое внимание уделяется на проверку предрейсового (предсменного) медицинского осмотра водителей, соблюдение ими режима труда и отдыха», - рассказали в ведомстве.

Уже за первый день выявлено 71 нарушение ПДД, допущенное водителями общественного транспорта, в том числе 4 факта нелегальной перевозки пассажиров, 2 - незаконного переоборудования, 10 - пользование мобильным телефоном при движении транспортного средства, нарушение правил маневрирования - 7, не прошедших технический осмотр - 2 и 4 без страхового полиса ГПО.

«Нелегальной перевозкой пассажиров занимаются и лица, имеющих незначительный водительский стаж (2-3 года), а также лица имеющих неоднократные нарушения Правил дорожного движения, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров», - добавили в ведомстве.

К примеру, 10 октября за нелегальную перевозку пассажиров привлечен житель Кокшетау, имеющий в течение года более 4 нарушений ПДД. Ранее, в 2015 год, мужчина был лишен права управления на 6 месяцев, автомашина марки «Фольксваген-Вента», 1992 года выпуска, т.е. которая уже эксплуатируется 27 лет. Тем самым этот водитель ставит под угрозу жизнь своих пассажиров и других участников дорожного движения.