Как борются с бытовой коррупцией в проектном офисе «Адалдык аланы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдык аланы» Толеген Байгулов рассказал о том, какая работа проводится по недопущению коррупционных фактов на странице в Facebook Агентства по противодействию коррупции РК в ходе прямой трансляции. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже начали работать согласно концепции «Слышащего государства», инициированного Президентом РК. Стараемся услышать население, ответить на все волнующие вопросы. В связи с карантинными мерами работаем в прямой трансляции. Многие вопросы рассматриваются в рамках республиканского проектного офиса «Адалдык аланы».

Недавно были в Таразе. Согласно нашей программе по развитию регионов до 2020 года были выделены средства на ремонт старых многоквартирных домов. Но в течение 15 лет жители должны возвратить определенную сумму, потраченную на ремонтные работы. Мы сейчас совместно с жилищной инспекцией, ассоциациями КСК заключили меморандум. В рамках этого меморандума проводим мониторинг: сколько средств было выделено на ремонт, как провели работу, соответствует ли качество выделенной сумме. Мы видим, что во многих случаях строительство и ремонт домов является некачественным. С целью недопущения таких фактов, создали рабочую группу, которая вовремя указывает, наблюдает и проводит мониторинг проводимой работы. Где-то неправильно отремонтировали, где-то трубы не так провели. Все эти вопросы контролирует рабочая группа», - отметил руководитель проектного офиса «Адалдык аланы».

По словам Толегена Байгулова, это и есть факторы, связанные с бытовой коррупцией.

«Население в течение 15 лет должно возвратить сумму, потраченную на ремонтные работы. Поэтому им важно качество выполненной работы. Потребители порой не могут защищать свои права, поэтому отчасти мы не можем победить бытовую коррупцию. Являюсь председателем пантикоррупционного медиацентра. В прошлом году 9 декабря мы подписали меморандум. Совместно с проектным офисом «Адалдык аланы» планируем отправить 10-15 рекомендаций по недопущению распространения бытовой коррупции.

Цель нашего проектного офиса – это борьба с бытовой коррупцией и недопущение его распространения. После окончания карантина мы продолжим нашу работу. Мы также хотим обеспечить прозрачность проведения и выделения тендеров», - заключил Толеген Байгулов.