Как бороться с «троллями» в сфере госзакупа - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О мерах по борьбе с «троллями» в сфере госзакупок рассказал министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время появилась целая когорта «троллей», для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок», - сказал Алихан Смаилов, представляя законопроект по совершенствованию этой сферы.

Министр отметил, что, как правило, такие «профессиональные жалобщики» подают заявки лишь в целях получения доступа к информации.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение конкурсной заявки, просмотр документов других участников. Также предлагается не рассматривать жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации, и не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц, не принимавших участие в закупках.