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Как бороться с «троллями» в сфере госзакупа - Алихан Смаилов

3 Октября 2018 13:19 131
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Как бороться с «троллями» в сфере госзакупа - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О мерах по борьбе с «троллями» в сфере госзакупок рассказал министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«В настоящее время появилась целая когорта «троллей», для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок», - сказал Алихан Смаилов, представляя законопроект по совершенствованию этой сферы.

Министр отметил, что, как правило, такие «профессиональные жалобщики» подают заявки лишь в целях получения доступа к информации.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение конкурсной заявки, просмотр документов других участников. Также предлагается  не рассматривать жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации, и не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц, не принимавших участие в закупках.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Минфин РК, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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