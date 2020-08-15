Как бороться с рекламой наркотиков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской партийный комитет Коммунистической народной партии Казахстана стал инициатором обсуждения проблемы скрытой рекламы наркотиков на фасадах зданий. Участники круглого стола обсудили пути ее решения, и как с этим эффективно бороться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании участвовали представители местных исполнительных органов, департамента полиции, молодежь города, активисты партии.

«Уже никого не удивляют странные надписи на фасадах домов «Соль», «Афган», «Снег», «Тапки», какая-то непонятная аббревиатура из букв и цифр. Это ничто иное, как скрытая реклама наркотических средств - спайсов, мефедрона и других психотропных веществ. Рядом с этими сленговыми названиями наркотиков размещаются номера телефонов или адрес Telegram-канала. Кроме того, двери подъездов обклеены объявлениями о якобы трудоустройстве, наподобие «Работа. Студент», что является завуалированным приглашением старшеклассников и студентов к рекламе распространения наркотиков. За одну надпись платят от 400-600 тенге.

Технический прогресс позволил наркоторговцам уйти в сеть и оттуда бесконтактным способом с помощью мессенджеров, закрытых чатов и электронных кошельков вести торговлю наркотиками», - обозначил проблему модератор меропрития третий секретарь Алматинского горкома Тамерлан Султангалиев.

Участники заседания озвучили свои предложения, к примеру, предложили закрашивать надписи. Активисты молодежного крыла КНПК устраивали флешмобы по удалению надписей пиара наркотиков.

Независимый эксперт по безопасности Жангельды Рысаев пояснил, что реклама наркотических средств не является прямой торговлей, поэтому напрямую не относится к уголовным преступлениям.

«Все, что можно предъявить «писателю-трафаретчику», - административный штраф за порчу общественного имущества, которым являются фасады зданий и подъезды домов. И всё же, увидев надпись, лучше сообщить об этом председателю КСК, чтобы тот закрасил ее, согласно эстетическому регламенту. Иначе можно попасть под ту же статью, что пиарщик», -сказал он.

Директор ОЮЛ ОО «Умит» Гульмира Смаилова рассказала об опыте, который провели два года назад в Караганде. На базе общественной организации, которой она руководит, был сформирован костяк активистов. Они отслеживали рекламу поверхностно-активных вещества (ПАВ) и сообщали на телефон горячей линии, специально открытой для этого. Сюда же мог позвонить любой гражданин, заметивший надпись. Совместно с полицией, акиматом, общественниками были проведены собрания со всеми руководителями КСК города, которым были даны инструкции, в частности, как распознать и удалить эти пометки.

По словам участников круглого стола, предотвратить пиар и распространение психотропных препаратов - на сегодня весьма актуальная тема.

«Количество зарегистрированных правонарушений в сфере наркоторговли увеличилось, синтетических наркотиков в этом году было изъято в 40 раз больше, чем в прошлом году, были накрыты две подпольные лаборатории. Многое удалось при содействии неравнодушных граждан, поэтому полиция рада сотрудничать с каждым, кто против наркоторговли и просит звонить по телефону доверия: +77055497025. Распространение наркотических средств карается лишением свободы вплоть до 20 лет», - пояснил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности майор полиции Толеу Мархамедов.

Участники также отметили ряд мероприятий, которых необходимо проводить постоянно. Это согласованные действия акимата, КСК, гражданских активистов, участковых инспекторов, отделов молодежной политики, чтобы вовремя реагировать и сразу же ликвидировать появляющиеся надписи. Проводить разъяснительную работу среди молодежи, и лучше ее начинать с младшего и среднего школьного возраста,чтобы ребенок знал, что наркотики - это сломанная жизнь. А также открытые уроки с приглашением полицейских, медиков, активное ориентирование на здоровую жизнь является хорошей профилактикой.

Директор ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ» Оксана Ибрагимова предложила на классные часы приглашать тех, кто страдал наркозависимостью и смог избавиться от нее. Чтобы из первых уст дети и подростки узнали, как живется людям «на игле», и что лучше держаться от такого как можно дальше.

По итогам обсуждения все докладчики согласились, что борьба с рекламой наркотиков должна вестись комплексно: это и установка камер, и улучшение уличного освещения, и законодательно закреплённые за председателями КСК, Объединения собственников имущества (ОСИ) обязанности по контролю за фасадами многоквартирных жилых домов, и рейды волонтеров по массовой закраске рекламы, и профилактическая работа полиции с молодежью, организация семинаров в школах с привлечением молодых людей, избавившихся от наркозависимости.