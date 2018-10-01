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Как бороться с переполненными автобусами в Астане

19 Октября 2018 19:09 159
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Как бороться с переполненными автобусами в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов рассказал о мерах, предпринимаемых по борьбе с переполненностью общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Мы договорились с автопарками, что в час пик выполнение плановых выходов должно достигать 90-95%. Мы анализируем, где у нас загруженность больше 80%, там мы либо дополнительные графики включаем, либо переводим туда (если есть в наличии) сочлененные автобусы (гармошки), либо запускаем дополнительный маршрут, чтобы разгрузить это направление», - сказал он в кулуарах организации.

По его словам, самым проблемным в этом плане является маршрут № 10.

«Мы дали задание первому автопарку, чтобы все автобусы были сочлененные, у нас там 25 графиков. Мы посмотрим, как пойдет разгрузка», - отметил он.

«Кроме того, у нас есть предложение о том, чтобы повернуть на основные пассажирообразующие маршруты какие-то существующие маршруты. Мы на ежедневной основе проверяем. Смотрим, анализируем моделирование маршрутной сети», - заключил Б. Игенбердинов.

Ранее, в «Астана LRT» рассказали о внедрении нового приложения для пополнения транспортных карт. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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