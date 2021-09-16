Как бороться с курящими на балконах и можно ли «наказать» нерадивых соседей
«За нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено административное взыскание, штраф или предупреждение. Бросать окурки в неположенном месте – за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, правилами предусмотрены требования о том, что хранить на балконах горючие материалы не допускается. Поэтому в целях недопущения пожаров эти вещи нужно соблюдать. А за курение в неположенном месте существует административная ответственность», - отметил глава управления Комитета противопожарной службы на онлайн-брифинге в СЦК.
Журналист уточнила, можно ли вызвать участкового и зафиксировать факт, чтобы наказать нерадивых соседей.
По его словам, для возбуждения протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 802 необходим повод.
«Поводом для возбуждений является письменное обращение физического или юридического лица. Данное обращение будет зарегистрировано и приняты соответствующие меры. Будет осуществлен выезд на место участковым или инспектором противопожарной службы. Чтобы составить на кого-то протокол, должны быть соответствующие доказательства, что именно этот человек бросил окурок, произошло возгорание», - добавил Ерлан Турегелдиев.