НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как бороться с курящими на балконах и можно ли «наказать» нерадивых соседей за нарушение правил пожарной безопасности? Об этом рассказал начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За нарушение правил пожарной безопасности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено административное взыскание, штраф или предупреждение. Бросать окурки в неположенном месте – за это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, правилами предусмотрены требования о том, что хранить на балконах горючие материалы не допускается. Поэтому в целях недопущения пожаров эти вещи нужно соблюдать. А за курение в неположенном месте существует административная ответственность», - отметил глава управления Комитета противопожарной службы на онлайн-брифинге в СЦК.

Журналист уточнила, можно ли вызвать участкового и зафиксировать факт, чтобы наказать нерадивых соседей.

По его словам, для возбуждения протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 802 необходим повод.

«Поводом для возбуждений является письменное обращение физического или юридического лица. Данное обращение будет зарегистрировано и приняты соответствующие меры. Будет осуществлен выезд на место участковым или инспектором противопожарной службы. Чтобы составить на кого-то протокол, должны быть соответствующие доказательства, что именно этот человек бросил окурок, произошло возгорание», - добавил Ерлан Турегелдиев.