Как боролись с коронавирусом в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Эпидемия коронавирусной инфекции затронула все стороны жизни нашего общества. Тяжелое течение неизвестной ранее болезни, потеря близких и друзей, сложности локдауна, финансовая нестабильность – всё это вместе стало проверкой на прочность и человечность нашего общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помощь неравнодушных людей была особенно важна в период режима чрезвычайного положения. Жамбылцы, которые всегда отличались отзывчивостью и готовностью оказать поддержку, с первых дней включились в общественную работу. Вклад каждого из них неоценим», - с признательностью подчеркнул в одном из своих выступлений аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Первые случаи заболеваний в Жамбылской области начали регистрироваться в марте 2020 года. Затем был введен карантин с очень жесткими мерами. В конце мая карантин был снят. В то время уже регистрировались первые больные. Ожидалось, что основной поток пациентов будет примерно к осени, медики готовились к этой волне роста коронавируса.









По данным областного управления здравоохранения, готовность к приему определенного объема пациентов в регионе была достигнута, но такого потока больных, какой появился в июне – июле, не ждали. Количество больных в острый период было очень много, особенно с пневмонией. Нагрузка на сферу здравоохранения возникла колоссальная - на бригады скорой помощи, на лечебные учреждения.

«Для больных, особенно с осложненной пневмонией, очень важна, в первую очередь, кислородная поддержка. В тот момент, когда спрос пошел на кислород, быстро стали реагировать, в экстренном порядке начали закупаться кислородные концентраты, в лечебных учреждениях дополнительные кислородные линии. Появились волонтеры, спонсоры, максимально люди сами начали помогать», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев.









В сложный период, когда в больницах не хватало жизненно важного кислорода для пациентов с коронавирусом и пневмонией, не хватало рабочих рук и транспортных средств, волонтерское сообщество жамбылского региона создало группу в WhatsApp «Кислород SOS». Простые люди сами организовали доставку в больницы баллонов с кислородом. Каждый день более сотни человек по зову души не только развозили 80-килограммовые баллоны с кислородом по больницам, но и помогали, чем могли - подвозили питание и напитки для волонтеров, переводили денежные суммы.

Жамбылские меценаты приобрели для больниц медицинские аппараты и лекарственные средства на общую сумму более 600 миллионов тенге.

Волонтеры, сотрудники государственных и частных учреждений и организаций организовали сбор финансовых средств, лекарств, масок и всего необходимого для тех, кто оказался в больницах с диагнозом «коронавирус».

Спешными темпами перестраивалась система здравоохранения области. Организовывались провизорные госпитали, закупалось необходимое оборудование и лекарства. Началась разработка программы развития собственной фармацевтической промышленности в Жамбылской области.

Четыре тысячи медицинских работников жамбылских лечебных учреждений были задействованы в острый период пандемии и борьбы с коронавирусом. Врачи и медсестры неделями не выходили из клиник, борясь за жизнь своих пациентов. 214 мобильных бригад врачей оказывали помощь заболевшим COVID-19. Во время острого периода пандемии в школах и колледжах Жамбылской области начали действовать медпункты для населения, тем самым школьные медицинские работники помогали разгрузить поликлиники.

Мобильные группы силовых структур и общественников мониторили и выявляли нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Не обошлось без негатива и криминала. Пока одни самоотверженно боролись с вирусом и помогали согражданам, другие наживались на росте цен на медицинские маски и лекарства, устраивали подпольные вечеринки в ресторанах и саунах.

«Казалось бы, летом прошлого года была такая тяжелая ситуация, чуть ли не в каждой семье заболевшие, сколько людей умерли, надо как-то беречься, соблюдать ограничительные меры. Но нет, - говорит руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Асет Калиев. – Всё равно продолжали тайком устраивать многолюдные тои, не соблюдая меры предосторожности. Самое главное, что мы и сейчас постоянно говорим населению – необходимо максимально избегать мест скопления людей. Конечно, у нас менталитет такой, что мы привыкли жить от тоя к тою, справлять пышно свадьбы и другие торжества, приглашать много гостей. Но самое главное – переждать тяжелый период. Тот июньский – июльский всплеск заболеваемости вызван в большей степени беспечностью наших сограждан. Должна же быть ответственность. Если все эти моменты будут соблюдаться, выполняться санитарные нормы, у нас не будет такого распространения эпидемии».

По мнению главного врача Жамбылской области, одна из реформ, которая в определенной мере способствовала быстрому распространению коронавируса – это реорганизация санитарно-эпидемиологической службы, которую объединили с другим ведомством.

«Прогнозирование, планирование эпидемий - это вообще-то не работа медицинских специалистов. Это работа именно эпидемиологов. Сейчас у нас в стране опять создают такую службу, которую нельзя было трогать. Если бы в самом начале пандемии у нас в стране были хорошие квалифицированные специалисты эпидемиологической службы, то уже в марте был бы дан прогноз развития коронавируса. Ведь мы, медицинские работники, работаем в другом направлении. Мы должны готовить коечный состав, специалистов, обеспечивать лекарственными препаратами – и лечить людей. А то, что пошло такое распространение ковида, – это чисто работа эпидемиологов, и их не хватало по всей республике. Это большой вопрос – почему в свое время упростили такую важную с точки зрения здоровья народа службу. В истории человечества много было разных эпидемий, и подобная система эпидемиологической службы жизненно необходима».

На сегодняшний день, по информации облуправления здравоохранения, обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения. Все медучреждения области обеспечены в достаточном количестве медицинским оборудованием, создан двухмесячный запас необходимых лекарств и защитных средств. К работе готовы 4 410 медработников, среди которых 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена. При этом больше трех тысяч медработников участвовали в различных семинарах, 619 сотрудников прошли краткосрочное обучение, 120 врачей и 300 медработников среднего звена повысили квалификацию. При необходимости будет дополнительно привлечено до 150 врачей самого разного уровня из медицинского университета имени Асфендиярова, филиал которого не так давно обосновался в Жамбылской области.









В регионе подготовлено 2 530 койко-мест, в том числе 253 - в реанимационных отделениях. В медучреждениях имеется 253 аппарата искусственной вентиляции легких, 706 кислородных баллонов, 542 кислородных концентратора, 1 009 пульсоксиметров, 19 цифровых рентгенаппаратов, 10 компьютерных томографов, семь магнитно-резонансных томографов.

На баланс восьми районных больниц переданы мобильные медицинские диагностические комплексы, оборудованные на базе автобусов отечественного производства. Помимо этого, автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился новыми реанимобилями марки «Hyundai». В мобильных медицинских комплексах, предназначенных для сельчан, имеются кабинеты общего приема и врачей-специалистов, есть зона приема анализов, аптечный пункт, портативный УЗИ экспертного класса, можно делать рентген и флюорографию с безопасностью для окружающих. Работает пандус-лифт для людей с инвалидностью.

Руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев отметил, что все десять районов жамбылского региона и областной центр обеспечены передвижными комплексами.

«Машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы помогут врачам доехать до отдаленных сел», - сказал он.

В Жамбылской области утвержден стратегический план по обеспечению готовности служб и ведомств в условиях низкой, средней и высокой степени интенсивности ограничительных мер.









«Акимам районов - держать на особом контроле эпидемиологическую ситуацию на местах, оперативно реагировать на любые изменения, принять меры по подготовке медицинской инфраструктуры и обеспечить безопасность медработников всех звеньев. Для защиты жизни и здоровья казахстанцев должны быть задействованы все ресурсы. Медицинские организации оснащаются необходимым оборудованием, обновляется коечный фонд и инфраструктура, повышается зарплата медиков. Все реанимационные койки должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ. Руководству регионального представительства ТОО «СК-Фармация» поручаю следить за своевременной поставкой лекарств. В нашей области в сферу здравоохранения вложено около пяти миллиардов тенге. Модернизация сферы здравоохранения является одним из главных приоритетов политики Главы государства», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.