Как борется с финансовыми пирамидами Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре рассказали о механизме борьбы с финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно создания рабочей группы в Генеральной прокуратуре сообщаем, что в целях выработки эффективных мер по противодействию финансовым пирамидам ранее создана межведомственная рабочая группа (в ее составе Генеральная прокуратура, МВД, МФ, МИОР, НацБанк, далее - МВРГ)», - написал в своем ответе на депутатский запрос Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов.

По его словам, на площадке МВРГ разработан Меморандум о сотрудничестве с привлечением институтов гражданского общества, утвержден Медиа-план.

В ведомстве пояснили, что постоянным мониторингом охвачено 495 печатных изданий, 49 телеканалов, порядка 200 информационных интернет-ресурсов и наиболее популярные социальные сети.

«Также изучается целесообразность введения законодательного запрета на рекламирование финансовых организаций физическими лицами. Наряду с этим, комплекс проблемных вопросов в рассматриваемой сфере 4 марта т.г. был предметом обсуждения на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где выработан ряд рекомендаций ответственным государственным органам», - добавил генпрокурор.