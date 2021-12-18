Как болашакеры в США отметили День Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30-летие Независимости Казахстана масштабно отмечается не только в стране, но и за ее пределами. Проживающие и обучающиеся за рубежом казахстанцы проводят праздничные концерты, собираются за одним дастарханом. Стипендиат программы «Болашак» Асель Абилдаева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», как они отметили юбилейную дату.

«12 декабря казахстанцы, проживающие в штате Калифорния (США), отметили 30-летие Независимости Казахстана. В концертном зале Сан Педро в городе Лос-Анджелесе собрались более 100 соотечественников для празднования самой важной даты для страны. Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Казахстан в Сан-Франциско Кадыр Каюпов, который поздравил казахстанцев с этим знаменательным днем. Хотелось бы отметить очень колоритный, национальный концерт, подготовленный стипендиатами программы «Болашак», который никого не оставил равнодушным. Прозвучали знаменитые кюи Курмангазы, патриотические песни мэтра казахстанской эстрады Ескендира Хасангалиева, исполнены наши национальные танцы. Мероприятие прошло под эгидой Калифорнийской Ассоциации казахстанцев», - поделилась Асель Абилдаева.

По ее словам, подготовку мероприятия начали задолго до реализации задуманного проекта.

«Мы не могли не отметить столь важный день в жизни страны. Независимость Казахстана - это самый ценный дар наших предков, они своей кровью и потом отвоевали, защитили землю, обеспечили свободу, сохранили язык, культуру и религию. Наша задача – удержать независимость, внести вклад в светлое будущее страны для наших потомков. Тем более, наша Родина делает все, чтобы молодежь страны получила лучшее образование как в стране, так и за рубежом. Программа «Болашак» - лучший образовательный проект страны, отличный социальный лифт для граждан Казахстана. Я уроженка сельской местности, родители - врачи, сотрудники бюджетной сферы, я и даже не мечтала о том, что смогу учиться в США, более того в университете Южной Калифорнии, который входит в топ лучших университетов мира. Все это стало возможным благодаря программе «Болашак», которая подготавливает и взращивает лидеров для всех секторов экономики страны. Я благодарна стране, своей земле и моему народу за предоставленную возможность быть здесь и сейчас», - отметила Асель Абилдаева.