Как благоустраивают площадь перед Sine Tempore в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площади перед зданием Sine Tempore сейчас ведется укладка брусчатки с созданием безбарьерной среды для удобства передвижения маломобильных групп населения. Уже залита чаша фонтанного комплекса, готово его техническое помещение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Необычные фонтаны обещают стать излюбленным местом горожан.

«Главным элементом станет туннельный арочный фонтан, где люди смогут проходить сквозь поток струй. Появится и арт-объект в форме шара, внутри которого будут расположены форсунки, генерирующие эффект туманного облака из воды. Вокруг шара летом заиграют сухие фонтаны», − отметил руководитель Центра урбанистики г. Нур-Султана Елнар Базыкен.

В центральной части площади устанавливается амфитеатр для проведения мероприятий и концертов. Здесь также предусмотрено озеленение: планируется высадить липу, дубы, многолетние растения. Площадь озеленения составляет 1241 м2. В центре площади будет высажена большая ель. Вскоре появятся деревянные фонари, качели, малые архитектурные формы

Напомним, работы проводятся в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» по поручению акима столицы Алтая Кульгинова.

Всего в прошлом году в Нур-Султане благоустроили свыше 76 гектаров, что составило более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город» в 2021 году в общей сложности планируется благоустроить 190 дворов и общественных пространств.