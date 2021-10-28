Как благоустраивают площадь перед Sine Tempore в Нур-Султане
Необычные фонтаны обещают стать излюбленным местом горожан.
«Главным элементом станет туннельный арочный фонтан, где люди смогут проходить сквозь поток струй. Появится и арт-объект в форме шара, внутри которого будут расположены форсунки, генерирующие эффект туманного облака из воды. Вокруг шара летом заиграют сухие фонтаны», − отметил руководитель Центра урбанистики г. Нур-Султана Елнар Базыкен.
В центральной части площади устанавливается амфитеатр для проведения мероприятий и концертов. Здесь также предусмотрено озеленение: планируется высадить липу, дубы, многолетние растения. Площадь озеленения составляет 1241 м2. В центре площади будет высажена большая ель. Вскоре появятся деревянные фонари, качели, малые архитектурные формы
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Напомним, работы проводятся в рамках мастер-плана «Нур-Султан-комфортный город» по поручению акима столицы Алтая Кульгинова.
Всего в прошлом году в Нур-Султане благоустроили свыше 76 гектаров, что составило более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Согласно мастер-плану «Нур-Султан - комфортный город» в 2021 году в общей сложности планируется благоустроить 190 дворов и общественных пространств.