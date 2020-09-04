Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев объяснил, как действовать малому и среднему бизнесу, чтобы приостановили начисление платы за аренду по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Алгоритм действий очень простой. По республиканской коммунальной собственности работает специальный веб-портал gosreestr.kz . Все желающие арендаторы, субъекты МСБ могут обратиться, подать электронные заявки для того, чтобы приостановили начисление арендных платежей до конца текущего года. Заявки обрабатываются в электронном формате оперативно и заключается дополнительное соглашение, и арендные платежи будут приостановлены», - сказал во время онлайн-брифинга в Правительстве Ерулан Жамаубаев.
По объектам квазигоссектора, по словам министра, арендаторы малого и среднего бизнеса также могут обратиться непосредственно к арендодателям. Здесь заключается дополнительное соглашение о приостановлении арендных платежей до конца текущего года.
«Проблем никаких нет. Отказать государственные предприятия и субъекты государственной собственности не могут», - уточнил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поручил приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору.
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