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Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости

4 Сентября 2020 12:00
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Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Ерулан Жамаубаев объяснил, как действовать малому и среднему бизнесу, чтобы приостановили начисление платы за аренду по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Алгоритм действий очень простой. По республиканской коммунальной собственности работает специальный веб-портал gosreestr.kz . Все желающие арендаторы, субъекты МСБ могут обратиться, подать электронные заявки для того, чтобы приостановили начисление арендных платежей до конца текущего года. Заявки обрабатываются в электронном формате оперативно и заключается дополнительное соглашение, и арендные платежи будут приостановлены», - сказал во время онлайн-брифинга в Правительстве Ерулан Жамаубаев.

По объектам квазигоссектора, по словам министра, арендаторы малого и среднего бизнеса также могут обратиться непосредственно к арендодателям. Здесь заключается дополнительное соглашение о приостановлении арендных платежей до конца текущего года.

«Проблем никаких нет. Отказать государственные предприятия и субъекты государственной собственности не могут», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Напомним, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поручил приостановить до конца года начисление платы за аренду для МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору.


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#Правительство РК   #Малый бизнес   #Экономика   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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