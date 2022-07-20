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Как бизнес в Казахстане относится к коррупции – соцопрос
20 Июля 2022 17:16

Как бизнес в Казахстане относится к коррупции – соцопрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно данным социологического опроса, проведенного независимой международной организацией в 2021 году, 11,8% предпринимателей считают, что коррупция способствует быстрому решению вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, 25% опрошенных лиц выразили неготовность сотрудничества с уполномоченным органом при возникновении ситуаций, сопряженных с коррупцией», - озвучил результаты соцопроса руководитель управления превенции департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Марат Хайруллин на встрече в столичном филиале палаты предпринимателей «Атамекен».

Он назвал несколько причин, которые могут подтолкнуть предпринимателей к коррупции при обращении в государственные органы. Это бюрократические процедуры, пробелы и коллизии в нормативно-правовых актах, использование служебного положения должностными лицами в угоду недобросовестных поставщиков и прочее.

«Все вышеуказанное способствует образованию устойчивых коррупционных схем», - сказала М. Хайруллин.

По его данным, с начала текущего года департамент провел 7 антикоррупционных мониторингов и 2 внешних анализа коррупционных рисков деятельности местных исполнительных органов. В рамках проведенной работы охвачены сферы строительства, образования, жилья, предпринимательства, здравоохранения, транспорта, налоговой и таможенной сфер. Выработано 86 рекомендаций.


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Автор:
Корреспондент

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