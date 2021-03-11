Как библиотеки ВКО привлекают читателей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Всего в ВКО функционируют 14 детско-юношеских библиотек, при централизованных массовых книгохранилищах также открыты фонды детской литературы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

В одной из самых крупных библиотек области – в библиотеке имени А. С. Пушкина, зарегистрировано более четырёх тысяч юных читателей, а фонд детской и юношеской литературы составляет почти 11 тысяч книг.

«Получается примерно два-три источника на одного ребенка. В принципе, по нормативам показатель книгообеспеченности должен составлять три источника на читателя. Поэтому, думаю, что всё не так плохо, но и не отлично, – считает директор библиотеки Бибигул Шагиева. – Раньше библиотека не обслуживала детей. Считалось, что это заведение для взрослых, обычно к нам приходили читатели от 15 лет и старше. Конечно, детские библиотеки были, но не всегда в шаговой доступности. Так как поблизости с нашей библиотекой нет детского книгохранилища, с 2003 года мы начали формировать сектор для детей».

В областной детско-юношеской библиотеке им. А. Гайдара насчитывается 34 тысячи читателей младшего и среднего возраста. В фондах библиотеки более 116 тысяч книг для детей и подростков.

Поскольку библиотеки находятся в конкурентной среде с телевидением и интернетом, работа по привлечению детей к чтению является приоритетным направлением, поэтому большое внимание уделяется приобретению качественной литературы. При этом специалисты считают, что очень важно учитывать изменившиеся потребности ребят в чтении.

«Сейчас у детей формируется клиповое мышление. Они воспринимают всё через короткие яркие образы. Вдобавок современным детям уже не так интересны авторы, которые писали о своём советском детстве. Они не понимают те реалии, – отметила Бибигул Шагиева. – Поэтому необходимы новые жанры литературы. Мы стараемся приобретать много современных книг с яркими иллюстрациями и эффектами».

Так, в библиотеке им. А. С. Пушкина появились книги с дополненной реальностью, которые можно «оживить» с помощью мобильного приложения, специально созданного под каждое издание. После наведения камеры смартфона на страницу книги на экране телефона появляются 3D-модели всех героев. Такие же книги приобретены в детско-юношеской библиотеке им. А. Гайдара. По мнению библиотекарей, эти издания с лёгкостью позволяют привлечь детей, ведь при создании таких книг учитываются современные тенденции.

«Когда мы стали больше внимания обращать на комплектование детской литературы, вышли на новые издательства, которые работают в этом направлении, открыли новые имена. Среди них наши отечественные писатели Лиля Калаус, Зира Наурзбаева, Саят Камшыгер, Айнур Сатыбалдинова. Мы стараемся найти современных издателей и авторов, которые понимают нужды наших детей», – рассказала Бибигул Шагиева.

Чтобы заинтересовать совсем маленьких читателей, в библиотеке им. А. С. Пушкина есть вязаные, приятные наощупь книги, чтение которых можно совмещать с элементами игры.

Кроме того, для поддержки детского чтения действуют кружки по интересам. В библиотеке им. А. С. Пушкина успешно работают клубы «Почитай-ка», «Громкое чтение», «Семейное чтение».

«Мы стремимся, чтобы процесс проходил в игровом формате, без назиданий, ребёнок должен сам захотеть читать. Есть семьи, где нет бабушек и дедушек, но для детей важно такое общение со старшим поколением. Поэтому в клубе «Громкое чтение» у нас задействованы волонтёры пожилого возраста, которые с удовольствием читают детям вслух», – отметила Бибигул Шагиева.

Чтобы вовлечь детей в новое познавательное хобби, в библиотеках ставят театрализованные постановки с участием самих юных читателей, кукольные спектакли, проводят квесты. А с прошлого года в библиотеке им. А. С. Пушкина появилось новое направление, смежное с компьютерными технологиями, – создание мультфильмов посредством языка программирования Scratch (скретч).

«Мы используем разные инструменты. Техника скретч позволяет создавать проекты с персонажами, «оживлять» и озвучивать их. Если ребёнок хочет выложить мультик в интернет, он должен прочитать книгу, выучить диалог персонажа, обыграть его», – продолжила Бибигул Шагиева.

Специалисты уверены, что в работе по продвижению и поддержке детского чтения очень важен пример взрослых, и в первую очередь семьи ребёнка. Если в семейном кругу будет заведено чтение как традиция, и все будут читать друг для друга вслух, то осознанное отношение к чтению, как к чему-то, что доставляет удовольствие для всех, будет закрепляться у малыша на подсознательном уровне.

«Родители должны создавать такую среду, чтобы дети с самого младшего возраста тянулись к книгам. Но не нужно «наседать», если ребёнку не нравится какой-то жанр литературы. Он должен сам выбрать книгу, которая ему по душе. Не нужно навязывать свои предпочтения. Покажите другие книги, чтобы он понял, что есть богатое разнообразие жанров», – отметила директор библиотеки.

Как рассказали специалисты, ежегодно библиотеки приобретают новые книги. Из областного бюджета на покупку детской литературы в этом году выделено 10,5 млн тенге.

«Мы единственная область в Казахстане, где выделяют средства на приобретение книг для сельских библиотек. У нас в сёлах работает 260 библиотек, – добавила Бибигул Шагиева. – В текущем году на 10,5 млн тенге мы сможем приобрести примерно 4 500 книг. Некоторые издания очень дорогие, они высокого полиграфического качества. Большая часть книг будет направлена в фонды районных библиотек».

В течение всего года под эгидой поддержки детского и юношеского чтения в библиотеках области будут проходить различные конкурсы, литературные выставки, ярмарки книг, онлайн-встречи с детскими писателями, прямые эфиры, получат дальнейшее развитие кружки по интересам. Специалисты уверены, что любая массовая библиотека должна обслуживать все категории населения, а культура чтения обязана приходить во все семьи. Ведь книги развивают человека, делают его открытым обществу, учат мечтать.