Как безработному казахстанцу получить льготный кредит

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Обращение Президента от 11 января затрагивает много социальных вопросов, направленных на улучшение благосостояние населения. О том, какую поддержку могут получить актюбинцы, оставшиеся без работы, в том числе о получении государственного гранта или кредита по госпрограмме, рассказали сегодня представители управления занятости и координации соцпрограмм в ходе телепрограммы «Ой түрткі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день по Актюбинской области, по словам руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Асланбека Шуиншалиева, зарегистрировано более 20 тысяч безработных.

«Уровень безработицы в регионе составляет 4,8 процента, это более 20 тысяч человек, из них 60 процентов - это женщины, остальные - мужчины. Проводится большая работа по охвату занятостью безработных граждан. В прошлом году было трудоустроено на постоянные рабочие места 30 тысяч человек, 1,5 тысячи человек получили гранты на развитие бизнеса, 2,5 тысячи представителей молодежи были направлены на молодежную практику. На обучение по техническим специальностям было направлено 1100 человек, на краткосрочные курсы - 900 человек. Около 1000 человек получили льготные кредиты на бизнес. Было также организовано около 2 тысяч социальных рабочих мест», - сказал А. Шуиншалиев.

По словам А. Шуиншалиева, если человек лишился работы, ему нужно обратиться в центры занятости по месту жительства, предоставить документы об образовании, специализации, и ему подберут подходящую свободную вакансию. Также свободные рабочие места можно посмотреть самостоятельно и подать заявку на электронной бирже труда Еnbek.kz.

По Актюбинской области на сегодня имеется около 2000 вакантных мест.

«В области на сегодня имеется около 2000 свободных вакансий. Как правило, когда человек к нам обращается, мы направляем его на имеющееся вакантное место на собеседование, также предлагаем ему получить государственный грант, кредит», - говорит А.Шуиншалиев.

О том, как получить государственный грант или кредит, рассказал директор МКО «Атамекен Актобе» Нурлан Серикжан.

По словам Н.Серикжана, госгрант выдается определенным категориям граждан, в том числе безработным. Также необходимо пройти обучение по проекту «Бастау-бизнес», разработать бизнес-план. Для получения льготного кредита под 6 процентов также необходимо иметь сертификат обучения «Бастау-бизнес», иметь бизнес план, залоговое имущество и соответствовать критериям.

«На Актюбинскую область выделено 1,3 млрд тенге, мы планируем охватить финансированием 310 проектов. На сегодняшний день мы профинансировали 35 проектов на сумму около 200 млн тенге. Кредит выдается под 6 процентов, льготный период 12 месяцев. Также необходим сертификат обучения «Бастау-бизнес». Те, кто получил грант, могут подавать заявку и на кредит», - добавил Нурлан Серикжан.

Данное МКО находится в здании региональной палаты предпринимателей.