Как безопасно пользоваться газовыми баллонами, напомнили в МЧС перед праздниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии декабрьских и новогодних праздников в МЧС РК призвали граждан соблюдать меры безопасности при использовании газовых баллонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии декабрьских и новогодних праздников прошу наших граждан, использующих сжиженный газ в бытовых баллонах, перед подключением газового баллона проверять отсутствие утечек газа, осматривать состояние регулятора давления (редуктора), не пользоваться открытым огнем, не курить, не включать и не выключать электроприборы при наличии запаха газа», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев.

В ведомстве также призвали граждан:

- не допускать размещения газовых бытовых баллонов вблизи отопительных и нагревательных приборов (печей, радиаторов отопления);

- не заправлять бытовые газовые баллоны на автогазозаправочных станциях, так как это противоречит требованиям безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения;

- заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования только с газосетевой организацией или владельцем газонаполнительного пункта, осуществляющим розничную реализацию сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах, как это предусмотрено законом.

«Кроме того, напоминаем владельцам автогазозаправочных станций о наличии административной ответственности за допущение заправки бытовых газовых баллонов и необходимости размещения на станциях информационных стендов о недопущении подобных фактов. А владельцам газонаполнительных станций и пунктов о необходимости проведения инструктажа потребителям по правилам эксплуатации бытовых газовых баллонов, в том числе в период отрицательных температур», - добавил Мереке Пшембаев.