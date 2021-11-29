+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как безопасно пользоваться газовыми баллонами, напомнили в МЧС перед праздниками

29 Ноября 2021 15:34
Поделиться:
Как безопасно пользоваться газовыми баллонами, напомнили в МЧС перед праздниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии декабрьских и новогодних праздников в МЧС РК призвали граждан соблюдать меры безопасности при использовании газовых баллонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Заправка газовых баллонов на АГЗС незаконна - Минэнерго
О причинах возникновения пожаров рассказали в МЧС РК Более тысячи нарушений выявили при проверке объектов газоснабжения в Казахстане Газотехнические инспекции не работают на должном уровне – МЧС РК

«В преддверии декабрьских и новогодних праздников прошу наших граждан, использующих сжиженный газ в бытовых баллонах, перед подключением газового баллона проверять отсутствие утечек газа, осматривать состояние регулятора давления (редуктора), не пользоваться открытым огнем, не курить, не включать и не выключать электроприборы при наличии запаха газа», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Мереке Пшембаев.

В ведомстве также призвали граждан:

- не допускать размещения газовых бытовых баллонов вблизи отопительных и нагревательных приборов (печей, радиаторов отопления);

- не заправлять бытовые газовые баллоны на автогазозаправочных станциях, так как это противоречит требованиям безопасной эксплуатации бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения;

- заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования только с газосетевой организацией или владельцем газонаполнительного пункта, осуществляющим розничную реализацию сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах, как это предусмотрено законом.

«Кроме того, напоминаем владельцам автогазозаправочных станций о наличии административной ответственности за допущение заправки бытовых газовых баллонов и необходимости размещения на станциях информационных стендов о недопущении подобных фактов. А владельцам газонаполнительных станций и пунктов о необходимости проведения инструктажа потребителям по правилам эксплуатации бытовых газовых баллонов, в том числе в период отрицательных температур», - добавил Мереке Пшембаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Заправка газовых баллонов на АГЗС незаконна - Минэнерго
О причинах возникновения пожаров рассказали в МЧС РК
Более тысячи нарушений выявили при проверке объектов газоснабжения в Казахстане
Газотехнические инспекции не работают на должном уровне – МЧС РК
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
3 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
4 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
5 Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
Газотехнические инспекции не работают на должном уровне – МЧС РК
Компании не заинтересованы в изъятии неисправных газовых баллонов из оборота – МЧС РК
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив