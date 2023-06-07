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Как безопасно организовать каникулы для детей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2023, 20:42
Как безопасно организовать каникулы для детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какие опасности поджидают школьников летом и как их избежать, рассказал на площадке РСК заведующий приемным отделением «Центра детской неотложной медицинской помощи» города Алматы Мейржан Курманалиев, передает МИА «Казинформ».

С начала года за помощью к медикам Алматы обратилось 42 069 детей. В прошлом году это количество составляло свыше 80 тысяч.

Как правило, травмируются дети младшего школьного возраста. Они могут упасть с самоката, велосипеда, качели. Получить травмы могут дома, до 44 % случаев это бытовые травмы. На улицах травмируются до 35% детей.

Среди частых причин детского травматизма эксперт отметил невнимательность взрослых и оставление детей без присмотра, детский беспорядок, несчастные случаи и другие.

«Здесь очень важна также роль родителей. Они должны разговаривать и объяснять ребенку правила элементарной безопасности. Во время каникул большую часть дня ребенок проводит, гуляя на свежем воздухе. Поэтому его нужно обязательно познакомить с правилами безопасного поведения на улице. Не рекомендуется оставлять маленьких детей без внимания во время игр. В нашем городе много детских дворов, зон отдыха, которые стремительно развиваются. В каждой игровой площадке имеются свои возрастные ограничения. К сожалению, многие родители не обращают на это внимание. Несмотря на принятые меры безопасности, дети прибывают со многими травмами именно из-за невнимательности родителей», - отметил врач.

Мейржан Курманалиев рекомендует взрослым чаще говорить детям о соблюдении правил дорожного движения, проводить инструктажи по технике безопасности, не давать ребенку доступ к лекарствам, никогда не оставляйте детей на берегу и в воде без присмотра, в жаркую погоду одевать детям головные уборы, защищать их от перегрева. Родители обязаны объяснить ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут.

Детям нужно обязательно рассказать, что в сложной ситуации он может позвонить не только родителям, но и в экстренные службы. Список телефонов этих служб нужно положить дома на самом видном месте. Еще лучше, если ребенок выучит эти номера наизусть.


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