Как безопасно эксплуатировать газовые баллоны, рассказали в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане более 80 процентов населения используют газовые баллоны. В ходе пресс-конференции спасатели и специалисты, курирующие вопросы эксплуатации газового оборудования, рассказали, как избежать трагедии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Опасность особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха. Только за истекший период 2021 года было зарегистрировано 4 случая, связанных со взрывами газового оборудования.

Как отметил главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Медет Мукашев, одной из главных проблем в плане соблюдения безопасности является использование газовых баллонов в жилых домах более двух этажей. Действующим законодательством Республики Казахстан запрещается хранение и эксплуатация бытовых газовых баллонов в многоэтажных жилых домах, этажностью более двух этажей.

В своем докладе заместитель руководителя департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ВКО Али Базарбеков отметил, что основными причинами взрывов газа в быту являются нарушения требований эксплуатации бытовых газовых баллонов и устройств, состояние соединительных труб газового оборудования и бытовых баллонов, использование неисправного газового оборудования.

Спасатели отмечают, что уполномоченный орган в области промышленной безопасности, его территориальные подразделения осуществляют государственный контроль в сфере газа и газоснабжения за безопасной эксплуатацией объектов промышленного назначения, за состояние бытового газоснабжения - газотехнические инспекции местных исполнительных органов, которые обязаны проверять целостность сосудов, в которые закачивается бытовой газ, и правильность их эксплуатации. Но есть проблема в том, что многие потребители сами не хотят обращаться к газовикам для заправки баллонов. Им проще поехать на автозаправку, где не только не промывают баллон, но даже не проверяют количество примесей в нем и герметичность.

Спасатели ДЧС ВКО же на постоянной основе проводят инструктажи с владельцами жилых домов. При проведении совместных профилактических рейдов с газовой инспекцией в домах обнаружено более 45 нарушений, связанных с ненадлежащим обращением с газбаллонами.

«Так как это частные домовладения, мы не можем их штрафовать. Наша задача – профилактика и побуждение людей заботиться о своей безопасности», – отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В этой связи ДЧС ВКО напомнили об основных правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования.

- Необходимо осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом для слива газа из переполненных баллонов.

- Также нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла, поскольку происходит резкое расширение и взрыв.

- Помимо этого, нужно убедиться перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты, соблюдать последовательность включения газовых приборов.

- Во избежание утечки газа необходимо следить, чтобы в ходе приготовления пищи кипящие жидкости не заливали огонь, регулярно чистить горелки.

- При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

- В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101, 104, 112.