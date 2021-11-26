Как безопасно эксплуатировать газовые баллоны рассказали пожарные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗАНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области более 80% населения используют газовые баллоны. С начала года зарегистрировано четыре случая, связанных со взрывами газового оборудования. При проведении совместных профилактических рейдов с газовой инспекцией в домах обнаружено более 45 нарушений. На брифинге специалисты рассказали, как безопасно эксплуатировать газовые баллоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В информационном центре ВКО прошел очередной брифинг спасателей и специалистов, курирующих вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования.

Как оказалось, в Восточно-Казахстанской области более 80% населения используют газовые баллоны. Опасность особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха.

На территории области за истекший период 2021 года было зарегистрировано четыре случая, связанных со взрывами газового оборудования.

Как отметил главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО, Медет Мукашев, одной из главных проблем в плане соблюдения безопасности является использование газовых баллонов в жилых домах более двух этажей. Действующим законодательством Республики Казахстан (ППБ РК и Требованиями по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденными приказом МВД от 9 октября 2017 года № 673) запрещается хранение и эксплуатация бытовых газовых баллонов в многоэтажных жилых домах, этажностью более двух этажей.

В своем докладе заместитель руководителя Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по ВКО Али Базарбеков отметил, что основными причинами взрывов газа в быту являются нарушения требований эксплуатации бытовых газовых баллонов и устройств, состояние соединительных труб газового оборудования и бытовых баллонов, использование неисправного газового оборудования. Стоит отметить, что уполномоченный орган в области промышленной безопасности, его территориальные подразделения осуществляют государственный контроль в сфере газа и газоснабжения за безопасной эксплуатацией объектов промышленного назначения, за состояние бытового газоснабжения - газотехнические инспекции местных исполнительных органов, которые обязаны проверять целостность сосудов, в которые закачивается бытовой газ, и правильность их эксплуатации. Но есть проблема в том, что многие потребители сами не хотят обращаться к газовикам для заправки баллонов. Им проще поехать на автозаправку, где не только не промывают баллон, но даже не проверяют количество примесей в нем и герметичность.

Спасатели ДЧС ВКО же на постоянной основе проводят инструктажи с владельцами жилых домов. При проведении совместных профилактических рейдов с газовой инспекцией в домах обнаружено более 45 нарушений, связанных с ненадлежащим обращением с газбаллонами.

«Так как это частные домовладения, мы не можем их штрафовать. Наша задача – профилактика и побуждение людей заботиться о своей безопасности», - отметили в пресс-службе ДЧС ВКО.

В этой связи ДЧС ВКО напоминает об основных правилах безопасности при эксплуатации газового оборудования:

- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- нельзя заносить баллон из холода в тепло, ставить возле источников тепла – происходит резкое расширение, в итоге – взрыв;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- нельзя использовать непроверенный баллон;

- во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки.

При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101, 104, 112!