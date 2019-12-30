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Как Байконур готовится к встрече Нового года

30 Декабря 2019 03:33
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Как Байконур готовится к встрече Нового года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В канун Нового 2020 года город Байконур преобразился, сверкая праздничными огнями и иллюминацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Такой красоты мы еще не видели, украшена не только центральная площадь, но и все уголки города, что придает действительно праздничный дух и чувство надежды», - говорят жители Байконура.

В уходящем 2019 году космический комплекс «Байконур» ударно потрудился и с удовлетворением встречает год грядущий: с космодрома осуществлено 13 успешных, безаварийных запуска, городские службы надежно и бесперебойно обеспечивали космические старты.

Яркая иллюминация и новогодние елки на главных улицах города, празднично украшенная пешеходная зона «Арбат» и площадь Ленина, на которой установлены 15-метровая каркасная светодиодная елка, светящиеся деревья, панно, консоли, гирлянды, детские горки – все это уже сегодня радует горожан.



Начались праздничные представления для детей, игровые программы, утренники и дискотеки. Ночью 31 декабря на центральной площади города пройдет развлекательная программа «Новогодний кастинг «Лучший Дед Мороз», в ходе которой горожанам представится возможность стать помощниками Деда Мороза, Аяз Аты и Санта Клауса и вместе определить, кто из этих персонажей станет лучшим. В завершении театрализованной программы байконурцев ждет подарок - праздничный салют, сообщает пресс-служба городской администрации.



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Ключевые слова: Байконур,
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Автор:

Сара Кабикызы

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