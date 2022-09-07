Как автосалоны нарушают права потребителей

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В департамент по защите прав потребителей Западно-Казахстанской области часто поступают обращения в отношении автосалонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как правило, потребители недовольны качеством приобретенных автомобилей. Но прежде, чем обратиться в госорган, покупатели пытаются разрешить вопрос мирным путем. Они обращаются в сервисный центр продавца машин, а потом месяцами не могут забрать свое новое транспортное средство из-за нерасторопности и халатности работников сервиса.

«Продавцы не соглашаются производить замену некачественного товара, хотя такое право потребителя предусмотрено законодательством. И если учесть тот факт, что большая часть потребителей приобретает товар посредством оформления займа в банках второго уровня, то перед покупателями возникает практически безвыходная ситуация», - сообщают в ДЗПП ЗКО.

Жалуются потребители на автосалоны и по другой причине, когда им навязывают покупку дополнительного оборудования, которое, как правило, обойдется покупателю в солидную сумму, а значит, в итоге дороже выйдет и авто.

«Такие действия продавца нарушают права потребителей. Согласно статье 28 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» продавцу запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)», - прокомментировали в ведомстве.

Иначе говоря, реализация товаров с принудительным ассортиментом незаконна.

В 2021 году в департамент ЗКО обратилась девушка, которая приобрела в одном из автосалонов автомобиль. Приобрела, но фактически не получила. Она полностью оплатила авто, оформила технический паспорт и государственный номер.

Но когда транспорт был доставлен в город, и девушка должна была его забрать, продавец потребовал с нее доплаты в размере еще 200 тыс. тенге. Он объяснил это тем, что цена на товар выросла. Девушка направила в автосалон досудебную претензию, в которой разъяснила нормы ст. 24 Закона. В статье говорится, что продавец обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта. Факт продажи товара и его цена были зафиксированы договором купли-продажи, условия которого неизменны и обязательны к выполнению.

Действие возымело положительные последствия: продавец отказался от требования, а девушка получила долгожданное авто.

Другой житель Западно-Казахстанского региона в августе 2021 года заключил с автосалоном договор на покупку транспортного средства на сумму более 9,5 млн тенге. В октябре 2021-го произвел предоплату в размере 2 млн тенге, после чего срок поставки авто должен был составить 120 рабочих дней. Поэтому потребитель рассчитывал получить машину не позднее 15 апреля 2022 года.

Но 5 апреля в автосалоне сообщили, что заказанный товар поставляться не будет, а внесенную предоплату необходимо забрать.

На следующий день недоуменный покупатель заехал в автосалон и обнаружил заказанный им автомобиль на складе продавца. Последний также выслал клиенту уведомление о расторжении договора купли-продажи по причине «приостановления производственного процесса заводом-изготовителем и отсутствия возможности оформления документов, необходимых для первичной регистрации автомобиля». Позже выяснилось, что заказанное авто в наличии, однако предоставить его отказались.

Мужчина обратиться в суд. В своем иске он просил вынести решение о передаче продавцом в собственность истца автомобиля на условиях заключенного договора купли-продажи, выплате в пользу гражданина неустойки в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки с 15 апреля 2022 года, выплате компенсации в счет возмещения морального вреда. Продавец согласился выплатить неустойку, но с условием – если мужчина расторгнет договор. Однако истец твердо стоял на своем.

12 июля производство по гражданскому делу было прекращено судом, а сторонами было подписано соглашение о поставке покупателю автомобиля.

Еще одному потребителю из ЗКО продавец тоже отказался выдать транспорт, ссылаясь на ряд причин. Мужчина обратился в суд, но потом забрал иск в связи с выплатой ему неустойки за все дни просрочки.

«В тот период цены на автотехнику заметно возросли, и салоны решили таким образом приумножить свои доходы. Им легче было выплатить неустойку потребителю, зато потом продать это авто на 3-4 млн тенге дороже. Не все потребители знают о своих правах, и автодилеры этим пользуются. Это очень недобросовестные действия субъектов предпринимательства», - пояснили в областном департаменте ЗПП.