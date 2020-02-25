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Как автоматизация госуслуг может улучшить развитие столицы

25 Февраля 2020 08:54
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Как автоматизация госуслуг может улучшить развитие столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процесс автоматизации госуслуг в сфере земельных отношений обсудили под руководством акима столицы Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султан.

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Разработана автоматизация таких госуслуг, как предоставление земельного участка для строительства объекта, заключение договоров купли-продажи земельного участка и т.д.

«Необходимо максимально автоматизировать все госуслуги, чтобы конечный потребитель мог ускоренно получать необходимые документы, разрешение. Руководство страны уделяет особое внимание цифровизации. На расширенном заседании Правительства Глава государства поручил ускорить процесс автоматизации госуслуг. Для этого совместно с госорганами, профильным министерством работаем по нескольким направлениям. К примеру, разрабатываемый геопортал города будет включать в себя цифровой генеральный план города: это позволит прогнозировать и моделировать процессы градостроительства, в том числе с применением 3D и BIM технологий можно будет видеть нагрузки на инженерные и дорожные сети, данные о потребности в обеспечении школами, больницами, детсадами, те или иные районы и т.д, видеть состояние существующих и проектируемых инженерных и дорожных сетей. На доработку проекта срок полгода», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме того, проводимые акиматом работы позволят автоматизировать процесс согласования эскизных проектов в соответствии с утвержденным дизайн кодом, выявлять нарушения целевого использования земель.

Создание пространственного трехмерного макета генплана позволит видеть 3D голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и поведение городской инфраструктуры (порывы канализации, аварии, ураганы и т.д), проектировать плотность городской застройки и т.д.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Другие государственные органы, Цифровой Казахстан,
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