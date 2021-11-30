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Как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19

30 Ноября 2021 21:35
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Как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауская область готова к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

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Как рассказала Бактыгуль Хаменова, Атырауская область уже третью неделю находится в «зеленом» статусе по заболеваемости COVID-19.

«Тем не менее, расслабляться не стоит. Инфекция тем и опасна, что может очень тяжело протекать и даже унести жизнь. Ситуация в регионе под строгим контролем руководства области. В Атырауской области достаточно действующих коек в инфекционной больнице, имеются запасы инвентаря, медикаментов, регион готов к любому развитию ситуации с коронавирусом»,- сказала Бакытгуль Хаменова.

Спикер также сообщила, что в Атырауской области за все время пандемии 51975 человек заразились коронавирусом, из них 51088 смогли победить вирус.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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