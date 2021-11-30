Как Атырауская область готова к развитию ситуации с COVID-19

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауская область готова к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщила заместитель акима области Бакытгуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Как рассказала Бактыгуль Хаменова, Атырауская область уже третью неделю находится в «зеленом» статусе по заболеваемости COVID-19.

«Тем не менее, расслабляться не стоит. Инфекция тем и опасна, что может очень тяжело протекать и даже унести жизнь. Ситуация в регионе под строгим контролем руководства области. В Атырауской области достаточно действующих коек в инфекционной больнице, имеются запасы инвентаря, медикаментов, регион готов к любому развитию ситуации с коронавирусом»,- сказала Бакытгуль Хаменова.

Спикер также сообщила, что в Атырауской области за все время пандемии 51975 человек заразились коронавирусом, из них 51088 смогли победить вирус.