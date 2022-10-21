АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов сообщил о том, как астанчане отпразднуют День Республики и какие мероприятия пройдут в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства предложил восстановить статус Дня Республики на Национальном курултае 16 июня этого года и отмечать его как национальный праздник. На основе концепции Национального праздника утвержден городской план мероприятий. Планируется провести более 200 значимых разноформатных мероприятий, половина из них уже проведена. В рамках праздников в каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер: ветераны труда, граждане, проявляющие мужество. Вместе с тем, в праздничные дни в городе в эксплуатацию будут введены жилые дома, важные социальные объекты, спортивные комплексы. В эти дни в организациях образования проводятся круглые столы, дебаты, выставки, встречи с известными людьми, творческие конкурсы. Учреждениями дополнительного образования в честь Дня Республики организованы торжественные концерты, выставки юных художников, такие как «Қазақстанның болашағы бала көзімен», «Ән-жырым саған арналады», - рассказал на брифинге глава столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов.

Сегодня во всех образовательных учреждениях пройдут торжественные концерты, в ходе которых планируется наградить учеников за лучшие успехи в учебе, учеников за хорошую работу. А в завершении состоится акция по массовому исполнению государственного гимна.

24-25 октября планируется провести детские соревнования совместно со столичной Федерацией футбола и теннисным центром. На территории национально-культурного комплекса «Этноауыл» пройдут спортивные соревнования по конному спорту.

Кроме того, в этот же день в конноспортивном комплексе «Казанат» пройдут соревнования по байге. В состязаниях по аламан и топ байге примут участие 70 всадников из 11 регионов страны. В том числе ожидается приезд гостей из Алматы, Шымкента, Карагандинской, Кызылординской, Мангыстауской, Алматинской, Павлодарской, Туркестанской и Жетысуской областей.

Фото: i.stopcor.org