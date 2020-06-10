Как Астана получила благословение из космоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В истории нашей страны есть знаменательная дата – 10 июня 1998 года состоялась международная презентация новой столицы Казахстана – Астаны (ныне – Нур-Султан), особенностью которой стало приветствие из космоса. О том, как это было, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал летчик-космонавт, Герой России и ҚР Халык Қаһарманы, депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев.

- Талгат Амангельдиевич, Ваш экипаж принял участие в презентации новой столицы Казахстана - Астаны. Расскажите, как это все было?

- Да, уже 22 года прошло, но, что удивительно, впечатления такие свежие, будто это было только вчера. Это был мой самый длительный космический полет в 208 суток в качестве командира международных экипажей. Вместе с бортинженером Николаем Будариным мы выполнили обширную программу научных экспериментов, совершили пять выходов в открытый космос.

Сеанс связи космической станции «Мир» со столицей Казахстана был запланирован на 10 июня 1998 года, это был пятый месяц нашей работы на орбите. Мы с Николаем стали заранее готовиться к телемосту с Астаной. Установили камеры, освещение, вывесили флаги двух наших стран - России и Казахстана. Вошли в зону видимости, соединяемся, и тут нет контакта!

Во время сеанса мы находились фактически над другой стороной планеты — над территорией США. И сигнал вначале шел на спутник-ретранслятор, потом — на московский центр управления полетами, затем — на Останкино, оттуда — на Алматы и только после этого попадал в Астану. Я уже переживать начал, но все обошлось. И вот появилась картинка с Земли: Астана, трибуны стадиона, нарядные люди. В кадре - Нурсултан Абишевич, как нам показалось, очень взволнованный. Но это и понятно — презентация новой столицы государства! Лишь единицы стран в мире рискнули переносить административный центр. И в этом отношении я сравниваю нашего Президента с Петром I, который фактически с нуля отстроил Санкт-Петербург, проявив огромную волю и прозорливость.

Мы с Николаем Будариным поприветствовали Президента и всех казахстанцев. Рассказали, какой видим столицу из космоса, что думаем о ее будущем развитии. Просто замечательные слова сказал нам тогда Нурсултан Абишевич. Пожелал хорошего полета, здоровья, удачного возвращения домой: «Талгат, ты там сейчас поближе к Богу, попроси у Всевышнего благополучия для нашей Астаны». Э тот наказ Президента я, конечно, выполнил.

Я считаю себя счастливым человеком: не было больше в мире прецедентов, чтобы находившийся на орбите космонавт участвовал в презентации столицы своего государства, в празднике своего народа на Земле. Работать в космосе, выполняя научные программы ряда стран, да еще осуществить серьезную политическую миссию... Мне, правда, очень крупно повезло. Сам-то я не заметил, как волновался, но потом рассказали: видно было, что даже пустил слезу.

- А кто подготовил этот уникальный телевизионный проект?

- Этот телевизионный проект с самого начала нашего полета готовился агентством «Хабар», руководитель которого Дарига Назарбаева еще до телемоста с Астаной передала мне на станцию шестиструнную гитару. Тогда это был сеанс связи с журналистами агентства, которые решили поддержать нас морально с Колей Будариным в длительной экспедиции и пригласили в студию популярного певца Нурлана Онербаева. Он поприветствовал нас и исполнил две песни. Затем предложил мне спеть вместе с ним. Я так обрадовался и сразу подхватил, как гимн патриотизму, песню «Көзімнің қарасы», у нас получился замечательный космический дуэт! Мы как два казахских глашатая, один на земле, другой - в космосе, сквозь 40 тысяч километров в унисон говорили языком казахской песни о любви к своей Родине. И этот дуэт, песенный, братский, эмоциональный до слез, слышал весь Казахстан и весь мир.

Позже очевидцы рассказывали, что наш телесеанс смотрели и в США, и американцев поразил наш «казахский дух». Тогда, видимо, и решили «хабаровцы» прислать мне на борт гитару. Она так скрасила наши трудные и долгие космические будни! При возвращении на Землю у нас не было возможности забрать с собой мой любимый музыкальный инструмент, и я попросил об одолжении американцев. Мои американские коллеги сделали все, чтобы я мог заполучить свою гитару из космоса. Для этого американцам пришлось принимать специальное решение Конгресса США! Причем это разрешение на то, чтобы экипаж «Дискавери» взял ее на борт, пришло за несколько минут до отстыковки от станции «Мир».

Позже история с гитарой от «Хабара» получила логическое продолжение. Буквально в прошлом году, когда мы с делегацией Сената Парламента РК посещали Звездный городок, я привез из дома ту саму гитару с тем, чтобы передать ее творческому коллективу журналистов. Теперь у агентства «Хабар» есть такая своеобразная космическая реликвия.

Я наблюдал нашу столицу из космоса, когда она была обычным провинциальным городком. Сегодня столица Казахстана Нур-Султан - настоящий мегаполис, центр политической, экономической, научно-технической мысли государства. И думаю, что космическое благословение, полученное в первый день ее рождения, и в дальнейшем самым лучшим образом скажется на ее будущем.

- Спасибо, Талгат Амангельдиевич, за Ваши воспоминания, историю нашей столицы, нашей страны.