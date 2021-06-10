Как АО «Пассажирские перевозки» борется с перекупщиками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам Виктор Бошманн в ходе встречи с журналистами рассказал о том, как ведется борьба с перекупщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша система продажи отработана так, что она не дает возможности перекупать. Если покупаю билет, должен внести полностью ФИО и номер удостоверения пассажира. Если бы хотел переоформить билет на какое-то другое имя, при сдаче билета исчезает в системе. Он появляется в листе ожидания. То есть, пассажиры могут бесплатно встать в лист ожидания, когда появится свободный билет, они могут по очереди выкупить билеты. Если места еще есть, билет исчезает в системе и через определенное время снова появляется. Но он появляется не у того, кто его сдал, а в свободной продаже. То есть, его может выкупить любой другой», - отметил Виктор Бошманн.

АО «Пассажирские перевозки» также ведет контроль за посадкой в поезд. То есть, проводники должны следить за тем, чтобы ФИО пассажира соответствовали с удостоверением, чтобы полностью исключить человеческий фактор.

Отметим, ранее Виктор Бошманн прокомментировал ситуацию с продажей билетов в направлении курортной зоны Алаколь.