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    15:15, 27 Август 2024 | GMT +6

    Как Антикор борется с коррупцией в ЦОНах Караганды

    Антикор борется с коррупцией в ЦОНах Караганды
    Фото: филиал Госкорпорации по Карагандинской области

    Сотрудникам филиала Госкорпорации по Карагандинской области напомнили о последствиях при получении взяток во время оказания государственных услуг. Операторам и сотрудникам Центра обслуживания населения разъяснили, что отклонение от прямых возложенных обязанностей грозит тюремным сроком, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Встреча прошла в рамках плана мероприятий Госкорпорации по противодействию коррупции в здании административного управления филиала. На ней участвовало руководство филиала, сотрудники, а также уполномоченный по безопасности. В ходе мероприятия работникам филиала разъяснили тему минимизации коррупционных рисков при оказании государственных услуг.

    На семинаре выступил Руслан Токатов — член пула спикеров департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области. Он провел лекцию, а так же ответил на все интересующие вопросы. Также был проведен ряд интеллектуальных игр на тему коррупции.

    Напомним, что «Правительство для граждан» придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции при оказании государственных услуг. В случае если услугополучатель стал свидетелем нарушения, он может позвонить по номеру 1424 или 1414.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Регионы Казахстана Карагандинская область Антикор
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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