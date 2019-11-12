Как Алматы будет переходить к общегородскому дизайн-коду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали о концепции дизайн-кода города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основное требование к каждому зданию - мы должны за ним ухаживать. За основу у нас была принята канадская система градостроительного регулирования, когда за фасадным состоянием дома сохраняются определенные паспортные данные. Если нужно окно поменять, то ты можешь поменять окно именно такой формы, размера, доходит до мельчайших подробностей», - сказал на брифинге руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Он отметил, что будут созданы саморегулирующие правила, которые будут выбирать сами собственники жилья.

«Если кто-то захочет покрасить в синий цвет, когда дом желтый, ему укажут на дизайн-код. Мы самоконтролируемые хотим сделать дома, где сами собственники будут контролировать. Мультипликативный эффект срабатывает на то, что у нас сразу получается устойчивое развитие МСБ в плане обслуживания эксплуатации зданий и сооружений», - подчеркнул Алмасхан Ахмеджанов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Алматы балконы жилых зданий приведут к единому виду.