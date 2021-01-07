Как алматинцы с высокой температурой будут голосовать на выборах

КАЗИНФОРМ. АЛМАТЫ - Как проголосуют алматинцы с высокой температурой на избирательных участках, ответил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного санитарного врача города, при входе в избирательный участок гражданам будут измерять температуру.

«Если у человека выявляется высокая температура, то на участок он не будет допущен. Скорая помощь будет дежурить. Они доставят пациента в инфекционный стационар, а там врачи обследуют и определят состояние его здоровья. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана возможность проголосовать этому человеку», - рассказал Жандарбек Бекшин.

Кроме того, на всех избирательных участках будет специальная комната для обследования избирателей.

«В случае обнаружения температуры у избирателя, его приводят в специальную комнату. После осмотра врача вызовут машину скорой помощи. Мы подготовили специальную больницу, где будут концентрироваться контактные до получения результатов ПЦР, там же они будут голосовать», - пояснил руководитель общественного здоровья города Нариман Табыбаев.