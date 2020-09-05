Как алматинцы могут участвовать в проекте «Бюджет участия»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как горожане могут реализовать проект по благоустройству Алматы за бюджетные средства: названы условия проекта «Бюджет участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в Алматы в рамках программы «Бюджет участия» за 2019 год подано заявок на 333 проекта на общую сумму 14,5 млрд тенге. По итогам голосования к реализации допущены 55 проектов на 1,4 млрд тенге.

Как сообщил руководитель управления стратегии и бюджета Алматы Алмас Батанов, в текущем году Министерством финансов были утверждены правила реализации бюджета народного участия.

«Основные изменения коснулись объема финансирования. В прошлом году выделялось по 500 млн тенге на каждый район, сейчас эта сумма составит 800 млн тенге. Также предельная стоимость 1 проектного предложения — составит 55,5 млн тенге. В прошлом году эта сумма составляла 100 млн тенге», — проинформировал Алмас Батанов.

Прием заявок на 2021 год уже начался. По состоянию на 3 сентября поступило 12 заявок. Прием будет осуществляться до 5 октября на сайте budget.open-almaty.kz. Второй этап — оценка проектов.

«Экспертным советом в течение недели со дня окончания приема проектных предложений будет проведен анализ на соответствие критериям проектов. По результатам проведенной оценки подготавливается протокол предварительного допуска. Далее его публикуют на официальном интернет-ресурсе, а также предложение по доработке проекта», — разъяснил Алмас Батанов, добавив, что доработка проектов авторами будет осуществляться в течение четырех дней.

Доработанные проекты рассматриваются в течение двух дней, оформляются протоколом и в течение одного рабочего дня публикуются на сайте.

С момента размещения на сайте проектных предложений 8 ноября текущего года, жители, прошедшие авторизацию на сайте, осуществляют голосование.

«Учитывая прошлый опыт, мы расширяем возможности голосования не только посредством ЭЦП, но и на основании ИИН с подтверждающим смс-кодом, а также на бумажном носителе с соответствующей установкой урн в каждом районе при акиматах», — сказал Алмас Батанов.

На основе результата голосования экспертный совет подводит итоги и выносит соответствующее решение. При этом к реализации не допускаются проектные предложения, за которые проголосовало менее 10 жителей. Результаты голосования и решение Экспертного совета будут опубликованы на сайте и в СМИ.

В заключении районные акиматы и управления формируют бюджетные заявки и проекты, которые будут профинансированы согласно бюджетному законодательству.

Следует отметить, что приоритетными направлениями по правилам Минфина являются проекты по озеленению территории, обустройству тротуаров, строительству и ремонту тротуаров, пандусов, арыков, созданию, ремонту и освещению мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зон и иные объекты), ремонту бордюров, брусчатки, подпорных стен, ликвидации свалок, установке, ремонту и освещению спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.