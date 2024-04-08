Как акмолинцы помогают пострадавшим от паводков

Членами Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана и жителями региона оказана помощь пострадавшим от паводков на общую сумму около 15,5 млн тенге. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С первых дней паводков неравнодушные акмолинцы обращаются к нам с вопросами об участии в оказании благотворительной помощи пострадавшим. В здании Дома дружбы действует центр «Жомарт жан», которым оказана помощь 111 семьям, пострадавшим от паводков, — сообщил спикер.

Членами Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана организован выезд в центр социальной адаптации, где пострадавшим от паводков переданы продукты питания, постельные принадлежности и средства гигиены на общую сумму 800 тысяч тенге.

Фото: РСК Акмолинской области

Депутатами областного маслихата, членами Ассамблеи предоставлены продукты питания весом 1840 кг на общую сумму 2,5 млн тенге. Всего членами Ассамблеи и жителями региона оказана помощь на общую сумму порядка 15,5 млн тенге.