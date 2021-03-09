Как акмолинские полицейские спасали жителей и гостей региона в непогоду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка не только раскрывают преступления, но и в трудной ситуации могут протянуть руку помощи и нередко спасают жизни. В условиях непогоды за минувшую неделю было проведено несколько спасательных операций на дорогах Акмолинской области. Корреспондент МИА «Казинформ» собрал лишь несколько из них.

Ряд благодарностей сотрудникам акмолинской полиции поступил от граждан за минувшую неделю и выходные. В непогоду часто спасателями жителей и гостей области становились именно полицейские.

4 марта на автотрассе «Атбасар-Шуйское» во время контролирования дорог участковый инспектор полиции ОМПС отдела полиции Атбасарского района капитан полиции Б. Утеуов оказал помощь водителям автомашин, которые остались в снежном перемете.

«Водители и пассажиры, оказавшиеся в плену у непогоды, выразили слова благодарности сотрудникам полиции, которые, несмотря на трудные погодные условия, добросовестно выполняют свой служебный долг», - говорится в публикации на ведомственной странице отдела полиции Атбасарского района в сети Instagram.

Еще одна эвакуация была проведена на 157-м км автодороги «Кокшетау Атбасар». Здесь водитель грузового автомобиля Жубаныш Жутписбаев попал в снежный перемет и его автомобиль заглох. Мужчина был эвакуирован сотрудниками дорожно-технической инспекции ОАП отдела полиции Атбасарского района лейтенантами полиции Ж. Сарсембаевым и Б. Коныбаевым.

«Машина заглохла, и я начал замерзать. Сотрудники полиции вовремя среагировали и помогли мне – эвакуировали. Спасибо им!» - поделился мужчина в видеообращении.

А на границе автотрассы «Атбасар-Астраханка» 5 марта из-за сильного бурана на сопке 7-8 грузовых автомашин, следовавшие из Белоруссии, России и других городов Казахстана, не смогли проехать, и вынуждены были остановить движение колонны автомобилей. Дорога была сильно заметена снегом.

«На помощь водителям автогрузов прибыл участковый инспектор полиции ОМПС ОП Атбасарского района майор полиции К. Умурзаков, который из ТОО «Таң Агро» пригнал трактор К-700, с помощью которого почистили снег, и движение автотранспорта было восстановлено. Один из большегрузных автомобилей, который ехал из Костаная в город Нур-Султан, сломался. Этот транспорт отбуксовали в село, помогли отремонтировать, накормили водителя и после этого он смог продолжить свой путь. За своевременно оказанную помощь сотрудником полиции села Мариновка Атбасарского района водители большегрузов выразили свою огромную благодарность майору полиции К. Умурзакову», - отмечают в отделе полиции Атбасарского района.

В селе Капитоновке 4 марта участковый инспектор полиции, майор полиции Рустем Кусаинов на патрульной машине вовремя доставил беременную сельчанку в родильный дом. Спасенная девушка – 21-летняя Лайла Залгарина с благодарностью делится этой историей, а майор полиции считает, что это обыкновенный человеческий долг каждого. Как отмечают в отделе полиции Буландынского района, по прибытии в роддом через несколько часов на свет появилась девочка. Мать с ребенком чувствуют себя хорошо.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 марта в 10:00 инспекторами службы первого взвода РПП департамента полиции капитаном полиции А. Ахметовым и лейтенантом полиции М. Ахметовым проведено сопровождение колонны, состоящей из 158 автомашин, от города Ерейментау до города Нур-Султан. Среди сопровождённого транспорта 40 легковых автомашин и 118 – грузовиков.

«152 автомашины были эвакуированы сотрудниками полиции из перемётов, в том числе 215 водителей и пассажиров», - поделились в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось также о том, что четырехкилометровую пробку почти из 600 автомобилей устранили полицейские на трассе в Акмолинской области.