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    17:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Как акимат Павлодарской области вышел в соцсети

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в акимате Павлодарской области изменили подходы к работе с обращениями жителей, передает МИА «Казинформ».

    Прежде всего, там стали официально оформлять сообщения, поступающие через социальные сети и мессенджеры. Так, в 2020 году почти 40% от всех обращений в акимате получили через эти каналы связи. Благодаря им павлодарцам удалось добиться установки 20 детских площадок в микрорайонах, решения проблем с освещением более чем на 30 улицах и многих других вопросов – от ЖКХ до социальной поддержки.

    Чаще всего жители Павлодарской области, как это подтверждает и видеоролик, обращаются по вопросам ЖКХ и благоустройства. В число популярных тем входят и получение жилья из государственного жилищного фонда, землепользование, социальное обеспечение и сельское хозяйство. Жители региона нередко обращают внимание властей и на системные вопросы. К примеру, после обращения жительницы села Розовка Павлодарского района этот населенный пункт включили в список для участия в программе «Бақытты отбасы». Женщина в итоге обрела жилье.

    Всего же профильный отдел администрации региона за год принял около 60 тысяч жалоб, рекомендаций и вопросов. Почти 40 тысяч обратившихся получили профессиональные консультации, более 20 тысяч вопросов разрешились для жителей положительно.

    Другие новшества 2020 года в работе отдела обращений акимата Павлодарской области – автоматизация бизнес-процессов, внедрение аналитики и усиление контроля именно над качеством мер, принимаемых государственными служащими в ответ на обращения жителей. Раньше контроль был в основном только за сроками исполнения. Работа с обращениями жителей находится на постоянном контроле у акима области Абылкаира Скакова.


    Теги:
    Акимат Видео Павлодарская область
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