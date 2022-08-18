18 Августа 2022 21:46

Как акимат Нур-Султана борется с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Нур-Султана Алтая Кульгинова прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции с участием представителей столичного департамента по противодействию коррупции, структурных подразделений акимата и общественности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

На мероприятии обсуждены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 г., в том числе результаты работы проектного управления, реализуемого акиматом.

Для системного подхода в устранении предпосылок к коррупции, акиматом определены проектные направления, способствующие устранению коррупционных рисков. Так, в рамках проектного управления в 37 подразделениях столичного акимата проведены внутренние анализы. По результатам даны рекомендации для устранения коррупционных рисков.

На мероприятии также обсудили вопросы дальнейшего развития службы комплаенс. На сегодняшний день во всех субъектах квазигосударственного сектора функционируют подразделения, деятельность которых направлена на профилактику коррупционных преступлений.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что устранены административные барьеры, оптимизированы бизнес-процессы, все госуслуги переведены в электронный формат.

«Автоматизированы госзакупки школьного питания, общественный транспорт полностью оснащен системами электронной оплаты, ведется цифровизация инженерных сетей и земельного кадастра, а также создан геоинформационный портал и др. Все четыре районных акимата столицы перешли в формат фронт-офиса, работают в режиме открытого акимата. Реализуется проект «Бюджет народного участия». Все данные меры, реализуемые совместно с департаментом по противодействию коррупции города, позволяют устранить коррупционные риски и человеческий фактор», - сказал Алтай Кульгинов.

В свою очередь, руководитель столичного департамента Антикоррупционной службы Мурат Карымсаков подчеркнул, что проводимая антикоррупционная политика наделена всеми инструментами, позволяющими исключить факты совершения коррупционных правонарушений.

«Тесное взаимодействие государственных органов не только усилит проводимую работу, но и в значительной мере повлияет на уровень социально-экономического развития столицы», - добавил он.

Фото: gov.kz