Как акимат Астаны намерен решить проблему затопления улиц

Согласно данным, предоставленным городским акиматом, в настоящее время система дождевой канализации столицы включает 18 очистных сооружений и 1 накопительный водоем, а также магистральные коллекторы дождевой, дренажной и ливневой канализационной сети протяженностью 610,8 км. Эти сооружения обеспечивают отведение поверхностных вод с территории более 16,7 тыс. гектаров.

Работы по отводу поверхностных стоков выполняются организацией «Elorda eco system». Кроме того, местные власти отметили, что в столице проводятся работы по строительству систем дождевой канализации и очистных сооружений.

- С 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения. В 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации, - говорится в ответе акимата на запрос корреспондента агентства Kazinform.

Кроме того, в этом году ведутся работы по 5 проектам дождевой канализации. Три из них должны быть завершены в ближайшее время. В рамках этих проектов будет построено более 5 км коллекторов, а также завершится строительство очистных сооружений в районе нового железнодорожного вокзала.

Также отмечено, что в Астане будет разработано обоснование для развития системы канализации.