Как Административно-процедурный процессуальный кодекс дисциплинирует госорганы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин рассказал, как Административно-процедурный процессуальный кодекс дисциплинирует государственные органы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще одно преимущество - Кодекс дисциплинирует госорганы, вводится денежное взыскание, как одна из мер процессуального принуждения.

«Бывает, что представители госорганов просто не приходят в суд. Тем не менее, суд может рассмотреть дело и вынести решение в пользу госоргана. Теперь, если не явился на процесс или не представил документы в суд, с него суд взыщет 20 МРП. Взыскание может применяться неоднократно до тех пор, пока требование суда не будет выполнено», - объяснил Канат Мусин.

Новой для споров с госорганами стала возможность примирения.

На основании взаимных уступок стороны могут окончить административное дело путем соглашения о примирении, медиации или в порядке партисипативной процедуры. Суд сам контролирует и сам обеспечивает исполнение своего решения. После исполнения решения суда госорган обязан известить суд об этом. За неисполнение решения суд может заставить платить как госорган, так и любого чиновника.

Денежное взыскание при неисполнении решения суда в первый раз 50 МРП. Если решение суда так и не будет исполнено, штраф будет расти, вплоть до 100 МРП, а далее уже следует уголовная ответственность.