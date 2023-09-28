Как АДГС РК поддерживает молодежь на госслужбе

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

В ходе визита глава АДГС провел встречу с государственными служащими региона, молодежью и студентами Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова.

Фото: АДГС РК

- На встрече с государственными служащими региона Дархан Жазыкбаев рассказал о комплексной работе Агентства по модернизации госслужбы, направленных на повышение ее эффективности и сервисности. Среди действенных нововведений он отметил защиту прав услугополучателей на основе удаленного мониторинга Агентства качества оказания госуслуг, цифровизацию и дебюрократизацию госаппарата, в том числе регламентацию соотношения руководящего и исполнительского составов госорганов, - отмечено в сообщении.

Особое внимание председатель Агентства обратил на необходимость реализации идеи Главы государства «Адал азамат» и остановился на мерах по развитию профессионально-личностных качеств госслужащих. Он отметил, что развитие качеств идеи «Адал Азамат» среди государственных служащих придадут качественный импульс развитию государственного аппарата.

Фото: АДГС РК

В ходе поездки Председатель АДГС встретился с молодежью региона в Восточно-Казахстанском университете им. С.Аманжолова. В ходе открытой беседы он рассказал о деятельности Агентства по привлечению молодежи на госслужбу, остановился на мерах по поддержке молодых талантов.