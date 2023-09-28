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    22:00, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как АДГС РК поддерживает молодежь на госслужбе

    АДГС РК
    Фото: АДГС РК

    Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев посетил с рабочим визитом Восточно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

    В ходе визита глава АДГС провел встречу с государственными служащими региона, молодежью и студентами Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова.

    АДГС РК
    Фото: АДГС РК

    - На встрече с государственными служащими региона Дархан Жазыкбаев рассказал о комплексной работе Агентства по модернизации госслужбы, направленных на повышение ее эффективности и сервисности. Среди действенных нововведений он отметил защиту прав услугополучателей на основе удаленного мониторинга Агентства качества оказания госуслуг, цифровизацию и дебюрократизацию госаппарата, в том числе регламентацию соотношения руководящего и исполнительского составов госорганов, - отмечено в сообщении.

    Особое внимание председатель Агентства обратил на необходимость реализации идеи Главы государства «Адал азамат» и остановился на мерах по развитию профессионально-личностных качеств госслужащих. Он отметил, что развитие качеств идеи «Адал Азамат» среди государственных служащих придадут качественный импульс развитию государственного аппарата.

    АДГС РК
    Фото: АДГС РК

    В ходе поездки Председатель АДГС встретился с молодежью региона в Восточно-Казахстанском университете им. С.Аманжолова. В ходе открытой беседы он рассказал о деятельности Агентства по привлечению молодежи на госслужбу, остановился на мерах по поддержке молодых талантов.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Госслужба Молодежь
    Автор
    Зифа Хабирова
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