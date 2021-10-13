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Как адаптированы соцобъекты для людей с особыми потребностями в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
13 Октября 2021, 23:00
Как адаптированы соцобъекты для людей с особыми потребностями в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями обсудили на заседании Общественного совета по поддержке занятости и социально уязвимых слоев населения при Северо-Казахстанском областном филиале партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Марина Маркова сообщила, что за пять лет в регионе должны быть адаптированы 1 295 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. План на этот год – адаптация 259 социально-значимых объектов, в том числе 60 объектов образования, 38 – здравоохранения.

«В целях контроля по обеспечению доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов Министерством труда и социальной защиты населения создан Портал «Интерактивная карта доступности», в который заносятся данные о доступности паспортизированных объектов. На 13 октября внесено в карту доступности 1 767 объектов. Из них 162 полностью доступны для людей, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением слуха, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Отделам занятости и социальных программ было дано поручение по прикреплению фотографий объектов с элементами доступности в интерактивную карту», - сказала М.Маркова.

В Петропавловске, по словам заместителя руководителя отдела занятости и социальных программ города Юлии Биржановой, на этот год определены 102 объекта, подлежащих адаптации. Все они внесены в интерактивную карту доступности.

«Из 102 объектов полностью адаптированы 5 объектов, 97 – частично. Несмотря на то, что руководителям объектов на постоянной основе направляются письма о необходимости приведения объектов в соответствие со СНИП, работа по адаптации объектов идет слабыми темпами», - сказала Ю. Биржанова.

Она уточнила, что к требованиям СНИП относятся пандус наружный с поручнями и кнопкой вызова или подъёмник на входной группе, тамбур и ширина открытой двери должны быть не менее 90 см, высота порога - не более 2,5 см. В помещении - ширина дверных проемов - 90 см и более и наличие тактильных полос. К зоне оказания услуг также есть определенные требования: высота рабочей поверхности 80-120 см, габариты зоны ожидания не менее 150х150 см для коляски. Санитарно-бытовые помещения должны иметь знак доступности санузла, тактильные направляющие полосы к кабине, откидные поручни, крючки для одежды и костылей. На территории объекта должны быть автоместа со специальным знаком, указатели направления движения.

Первый заместитель председателя филиала партии Nur Otan Асем Рахметова подчеркнула, что в Петропавловске предстоит большая работа по адаптации соцобъектов.

«Коллеги, невыполнения Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» не будет. Переноса объектов тоже не будет. До 31-го декабря будем работать. На каждый объект куратора будем назначать, отслеживать. Через месяц к этому вопросу вернемся», - сказала А.Рахметова.


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