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Как 125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Сентября 2022, 20:18
Как 125-летие Мухтара Ауэзова отметили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Мухтара Ауэзова. В мероприятии приняли участие представители творческой интеллигенции, жители и гости города Семея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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В музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» организована выставка, посвященная 125-летию Мухтара Ауэзова – «Мир Ауэзова в изобразительном искусстве». На выставке представлены работы Г. Исмаиловой «М.Ауэзов», И.Исабаева «М.Ауэзов. Путь Абая», графические работы М. Кисамединова «Мухтар Ауэзов» и работы местных художников Г. Макарова, Н. Утепбаева, Т.Байгалиева.

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В честь 125-летия со дня рождения выдающегося казахского писателя, общественного деятеля, доктора филологических наук, академика АН Казахстана, заслуженного деятеля науки, профессора, драматурга Мухтара Омархановича Ауэзова в областном историко-краеведческом музее города Семея открылась выставка «Әуезов әлемі». На выставке представлены фотографии и документы о жизни и творчестве писателя, его личные вещи, хранящихся в фондах музея.

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Литературно-мемориальный музей Достоевского провел челендж, посвященный выдающемуся классику казахской литературы. ​

В городе Семее есть немало мест, связанных с жизнью и творчеством Ауэзова. В этот день литературно-мемориальный музей провел челлендж «10 фактов об Ауэзове, о которых мало кто знает».

На площади Ауэзова сотрудники музея раздавали лифлеты, рассказывающие о том, что Мухтар Омарханович вместе с Жусупбеком Аймауытовым издавал в Семипалатинске журнал «Абай», а в 1933 году выпустил первое в истории казахской литературы полное собрание стихов Абая. Юный Ауэзов был полузащитником в футбольной команде «Ярыш», роман «Путь Абая»​ переведен на 116 языков мира. В 1965 году участники высокогорной экспедиции присвоили имя писателя одной из вершин Тянь-Шаня, высотой 5957 метров.

«Ауэзов – выдающийся писатель, одна из крупнейших фигур казахстанской культуры, ученый, педагог, общественный деятель, человек энциклопедических знаний и эрудиции. Таким вошел он в сознание современников и память потомков. Все, к чему прикасалась его рука, получало энергию жизни, имело яркую, светоносную судьбу. В день рождения писателя мы не только хотели напомнить семейчанам о малоизвестных фактах из жизни классика, но и вновь привлечь внимание к его творчеству», - пояснила и.о. завсектором отдела экскурсионно-массовой работы музея Достоевского Сана Сарсембекова.

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История Казахстана   Абайская область   125-летие Мухтара Ауэзова  
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