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Как 1 марта пройдут торги на KASE

1 Марта 2022 10:12
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Как 1 марта пройдут торги на KASE

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что сегодня, 1 марта, торги на всех рынках KASE всеми финансовыми инструментами будут проводиться в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи.

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Торги долларом США пройдут в соответствии со стандартным регламентом с 10.15 до 17.00 часов времени г. Нур-Султан.

Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE https://kase.kz/

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