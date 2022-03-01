Как 1 марта пройдут торги на KASE

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что сегодня, 1 марта, торги на всех рынках KASE всеми финансовыми инструментами будут проводиться в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи.

Торги долларом США пройдут в соответствии со стандартным регламентом с 10.15 до 17.00 часов времени г. Нур-Султан.

Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE https://kase.kz/