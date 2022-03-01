Новости
Как 1 марта пройдут торги на KASE
1 Марта 2022 10:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что сегодня, 1 марта, торги на всех рынках KASE всеми финансовыми инструментами будут проводиться в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи.
Новости по темеРеализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года Нацбанк РК готов и далее проводить валютные интервенции в случае усиления рисков
Торги долларом США пройдут в соответствии со стандартным регламентом с 10.15 до 17.00 часов времени г. Нур-Султан.
Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE https://kase.kz/
Поделиться:
Новости по теме
Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
- В Казахстане повышают розничные цены на сигареты и папиросы
- Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК
- Нацбанк РК готов и далее проводить валютные интервенции в случае усиления рисков
- КФГД объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на апрель 2022 года
- Об активах Нацфонда РК сообщили в Нацбанке
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047