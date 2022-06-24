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Каиржан Мендигалиев стал руководителем управления молодежной политики Алматы
24 Июня 2022 17:37

Каиржан Мендигалиев стал руководителем управления молодежной политики Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каиржан Мендигалиев назначен руководителем управления молодежной политики города Алматы, передает МИА «Казинформ».

В 2011 году Каиржан Мендигалиев окончил высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени Аль-Фараби по специальности «Основа права и экономики», в 2013 году в этом университете получил степень магистра экономических наук по специальности «Инновационный менеджмент».

С 2013 по 2014 гг. работал преподавателем в университете международного бизнеса.

С июня 2014 г. по сентябрь 2014 г. занимал должность директора департамента по работе со студентами и выпускниками университета международного бизнеса.

С 2014 по 2016 гг. работал в должности директора департамента маркетинга и социального развития университета международного бизнеса.

С 2016 по 2018 гг. занимал должность проректора по социальному развитию университета международного бизнеса.

С 2018 по 2021 гг. работал в частных структурах.

До назначения на пост руководителя управления молодежной политики города Алматы занимал должность первого проректора Международной образовательной корпорации.


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