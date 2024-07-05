Каиржан Мендигалиев назначен заместителем акима ЗКО
Распоряжением акима Западно-Казахстанской области Турегалиева Наримана по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Каиржан Мендигалиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.
Глава региона лично представил своего нового заместителя, пожелав Каиржану Ермековичу успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.
До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления молодежной политики города Алматы.
Ранее занимал должности первого проректора Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА), проректора по воспитательной работе и маркетингу в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, работал преподавателем, а затем проректором в Университете Международного бизнеса(UIB).
Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Инновационный менеджмент» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.
Женат, имеет троих детей.