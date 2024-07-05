РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Каиржан Мендигалиев назначен заместителем акима ЗКО

    акимат ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    Распоряжением акима Западно-Казахстанской области Турегалиева Наримана по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Каиржан Мендигалиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.

    Глава региона лично представил своего нового заместителя, пожелав Каиржану Ермековичу успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.

    акимат ЗКО
    Фото: акимат ЗКО

    До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления молодежной политики города Алматы.

    Ранее занимал должности первого проректора Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА), проректора по воспитательной работе и маркетингу в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, работал преподавателем, а затем проректором в Университете Международного бизнеса(UIB).

    Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Инновационный менеджмент» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

    Женат, имеет троих детей.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    telegram