Каиржан Мендигалиев назначен заместителем акима ЗКО

Распоряжением акима Западно-Казахстанской области Турегалиева Наримана по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, заместителем акима Западно-Казахстанской области назначен Каиржан Мендигалиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ЗКО.

Глава региона лично представил своего нового заместителя, пожелав Каиржану Ермековичу успехов и плодотворной работы, а также озвучив ряд задач стоящих перед ним.

Фото: акимат ЗКО

До назначения на должность заместителя акима ЗКО работал руководителем управления молодежной политики города Алматы.

Ранее занимал должности первого проректора Международной Образовательной Корпорации (КазГАСА), проректора по воспитательной работе и маркетингу в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, работал преподавателем, а затем проректором в Университете Международного бизнеса(UIB).

Окончил бакалавриат и магистратуру по специальности «Инновационный менеджмент» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Женат, имеет троих детей.