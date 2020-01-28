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Каирбек Ускенбаев: Все хостелы обязаны иметь отдельный вход

28 Января 2020 14:32
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Каирбек Ускенбаев: Все хостелы обязаны иметь отдельный вход

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев напомнил о новых требованиях к хостелам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» от 26 декабря 2019 года говорится, что нежилые помещения должны быть изолированы от квартир и иметь свой отдельный вход. Данная норма распространяется и на хостелы.

«Много вопросов задается по хостелам, потому что у нас в предыдущем законе понятия хостела не было. Это новое понятие. Люди начали открывать хостелы на верхних этажах - на пятом-шестом, десятом. Это для жителей домов дополнительная нагрузка. Естественно, люди бесконечно приезжают, уезжают, очень большой дискомфорт жителям это доставляло, люди жалобы к нам присылали», - сказал Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Как пояснил первый вице-министр, в законопроекте по вопросам ЖКХ определено, что такое хостел. По его словам, хостелам теперь необходимо иметь отдельный вход и инфраструктуру, чтобы оказывать услуги.

«Все хостелы обязаны переехать вниз, обязаны иметь отдельный вход. Они не должны находиться на верхних этажах, они не должны мешать людям. Реализация данного закона предусматривает: во-первых, у нас есть владельцы этого дома - объединение собственников имущества, которые первые заинтересованы в реализации данного законопроекта. Во-вторых, если данный хостел функционирует там (на верхних этажах – прим. авт.) - это и недобросовестное предпринимательство», - объяснил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Он добавил, что за неисполнение данных требований для владельцев хостелов предусматривается административная ответственность.


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Ключевые слова: Общество,
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Акбота Кузекбай

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