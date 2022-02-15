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Каирбек Ускенбаев рассказал о проверке автозаводов на соблюдение локализации

15 Февраля 2022 10:46
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Каирбек Ускенбаев рассказал о проверке автозаводов на соблюдение локализации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал о проверке отечественных заводов по производству автотранспортных средств на предмет соблюдения локализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Три завода мы уже посетили (Алматы, Костанай и Уральск). В целях качественного исполнения поручения Главы государства мы создали рабочую комиссию, в состав которой включили представителей госорганов, Сената и Мажилиса Парламента, общественных объединений, СМИ, а также блогеров. Выездные проверки завершим до конца февраля», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Министр отметил, что дополнительно планируется на площадках автопроизводителей провести дни открытых дверей (данная инициатива поддержана автопроизводителями (в городах Костанай и Алматы).

«Сейчас мы проводим анализ всех соглашений о промсборке с дальнейшим пересмотром документов с акцентом на переход моделей на мелкоузловую сборку и производство компонентов. В целях увеличения локализации отечественных предприятий мы сформировали пошаговый План действий по производству автокомпонентов, а также прорабатываем вопрос привлечения сертифицированных поставщиков для создания в последующем совместного производства (пример - компания «ЁнгСанг» из Кореи, «КАМАЗ») и привлечения инвестиций», - резюмировал Каирбек Ускенбаев.

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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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